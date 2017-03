publié le 02/03/2017 à 12:06

"L’égalité entre les hommes et les femmes sera une cause nationale". Emmanuel Macron a été catégorique lors de la conférence de presse présentant son projet présidentiel, dans le VIIIe arrondissement de Paris, ce jeudi 2 mars.



Le candidat du mouvement "En Marche !" a terminé son discours de près d'une heure par un engagement phare, "au-delà de ces six chantiers" : la lutte contre les inégalités entre les femmes et les hommes. "Une cause nationale", selon lui.

"C'est un sujet absolument fondamental de la vitalité de notre société, de notre économie et de notre démocratie", a-t-il affirmé avant de détailler son positionnement : "Les femmes sont aujourd'hui sous représentées, elles sont l'objets de violences, de harcèlement parce qu'une forme de consentement tacite s'est trop longtemps installée dans la société, dans la vie professionnelle, s'est même trop longtemps installée dans la vie politique", a ajouté Emmanuel Macron, faisant référence aux cas de sexisme et harcèlements au sein même de la classe politique.



"C'est à travers une politique assumée que je porterai moi-même dans les nominations, les pratiques, le suivi de notre vie économique et sociale avec plusieurs mesures concrètes que cette cause sera suivie", a conclu Emmanuel Macron dans cette présentation, sans en dévoiler davantage.