Figure montante du combat des femmes contre le sexisme, Evan Rachel Wood est clairement une internaute à suivre. Très active sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, elle participe à l'émancipation de l'image de la femme à travers différents combats. Pourtant, son compte n'est ouvert que depuis trois mois mais il compte déjà 116 publications, plus en moins engagées, et 117.000 abonnés.



Ce n'est pas une internaute parmi tant d'autres, Evan Rachel Wood a une voix qui porte plus loin puisqu'elle est la star de la nouvelle série HBO qui a cartonné cet hiver, Westworld. Elle y interprète l'hôte Dolores, qui va d'ailleurs prendre le pouvoir au fur et à mesure des épisodes. L'actrice profite donc de cette notoriété pour faire entendre ses revendications, à commencer par son combat pour les femmes et la défense de leurs droits.

Lutter contre le sexisme

Comme de nombreuses personnalités d'Hollywood, Evan Rachel Wood a défilé samedi 21 janvier à la Women's March pour faire entendre la voix des femmes dans une Amérique livrée à la politique de Donald Trump - qui a d'ailleurs signé son premier décret anti-IVG dans le bureau ovale mardi 24 janvier. Et comme les autres stars, elle n'a pas manqué de partager son expérience sur son Instagram encourageant ses followers à faire de même. Elle leur a aussi laissé quelques conseils de base comme "ne pas oublier de s'hydrater", d'opter pour les chaussures adéquates pour marcher longtemps et de s'étirer.

Des postes qui ne manquent pas d'humour et de légèreté pour parler d'un sujet grave. Ils sont précédés de références à Martin Luther King avec des citations telles que : "Nos vies s'arrêteront le jour où l'on se taira pour les choses qui comptent".

Briser le silence des victimes de viol

Les victimes de viol sont encore trop souvent muettes sur leurs agressions. Pour aider à en parler, les stars prennent régulièrement la parole afin de libérer celle des victimes. C'est ainsi qu'Evan Rachel Wood s'est récemment confiée sur sa propre expérience d'agression. Dans une lettre publiée en partie dans les pages du magazine Rolling Stone, puis entièrement sur Twitter, l'actrice vedette d'HBO raconte avoir été violée deux fois, "il y a de nombreuses années". "Oui j'ai été violée", balance-t-elle au milieu du texte, précisant que la première fois, le bourreau était quelqu'un qui partageait sa vie. La seconde, par le gérant d'un bar.

"Je refuse d'avoir honte. Je ne jouerai pas la femme 'si forte' qui a pu mettre tout ça derrière elle. Je ne pense pas que l'on vive à une époque dans laquelle on peut se permettre de rester silencieuse plus longtemps. En tout cas, je ne le peux certainement pas. Pas dans l'état de notre monde, rempli de discriminations et de sexisme. Il faut en parler parce que c'est quelque chose que l'on balaie sous le tapis comme si cela n'était pas grand chose. Je refuse d'accepter cela comme 'normal'. C'est un vrai problème", écrit-elle, avant de poursuivre : "Je suis vivante, la tête haute, heureuse, forte."

Promouvoir la diversité sexuelle

Et pour être forte, elle l'est et le montre. L'autre front sur lequel elle s'engage est celui du droit à la diversité sexuelle. Evan Rachel Woods est bisexuelle, ne s'en cache pas, et revendique l'existence de cette sexualité qui, pour certains, "n'existe pas". "We do exist", répond-elle sur son compte Twitter, soit en français "Si nous existons".

Dans une flopée de messages, elle exprime alors la frustration que sa communauté semble partager : les bisexuels ne sont pas pris au sérieux, et encore moins au sein de la communauté LGBT comme en témoignent les différentes réponses qu'elle a reçu sur le réseau social. "Les bisexuels forment la plus large communauté au sein des LGBT, pourtant nous sommes à peine représentés", écrit-elle notamment.

Casser les stéréotypes des genres

Evan Rachel Wood ne semble pas tellement apprécier être mise dans une case, ni être renvoyée à son seul statut de femme. C'est pourquoi à plusieurs reprises elle s'est présentée sur les tapis rouge dans une tenue que l'on ne voit pas souvent sur les actrices : en costume trois pièces. Un geste qu'elle a d'ailleurs revendiqué sur son Instagram : "J'ai porté une robe à chaque fois et j'adore ça. Je n'essaye pas de protester contre les robes, mais je veux être sûre que les petites filles et les femmes savent que ce n'est pas une obligation d'en porter".

Ce qui ne l'empêche pas d'être radieuse en robe de soirée, comme elle le publie également sur son profil. Ajoutez à ça sa carrière de rockeuse déchaînée dans le groupe Rebel and a Basketcase aux sonorités pop-rock-électro. Son personnage musical tranche une nouvelle fois avec ses apparitions publiques à Hollywood avec des cheveux de toutes les couleurs et un maquillage pailleté clinquant.

(Bonus) Elle aime le cinéma français

Dernier argument pour les Françaises : Evan Rachel Wood semble apprécier le cinéma hexagonal. C'est en tout ce que laisse entendre l'un de ses postes Instagram avec la photo d'une boîte à musique et la légende, en français : "Cap ou pas cap ?" L'actrice fait évidemment référence au film de Yann Samuell avec Marion Cotillard et Guillaume Canet, Jeux d'enfants. C'est un détail, mais pour nous, ça veut dire beaucoup.