EN IMAGES - Les stars s'unissent pour la "Women's March" anti-Trump

publié le 22/01/2017 à 07:15

C'est l'événement qui n'a échappé à personne : le 20 janvier, Donald Trump a pris ses fonctions de nouveau président des États-Unis. Un événement qui n'a pas plus à tout le monde et provoqué l’indignation de nombreuses personnes à travers le monde. Au lendemain de l'investiture de l'homme dont les remarques sont souvent identifiées comme misogynes, de nombreuses femmes ont décidé de sortir dans les rues de Washington pour témoigner leur mécontentement. Parmi elles, des célébrités qui ont encouragé les citoyennes des États-Unis à prendre part aux manifestations, par le biais des réseaux sociaux.



Chloë Moretz, Lupita Nyong'o, Demi Lovato, St. Vincent, Zoë Kravitz : toutes ont tenu à témoigner leur soutien à la "Women's March" sur Instagram, et s'apprêtent probablement à y prendre part. Rose McGowan, qui avait lancé la campagne "Women Can Stop Trump" ("Les femmes peuvent arrêter Trump") en vue de l'élection présidentielle, n'est évidemment pas en reste : "Je marche pour celles qui ne peuvent pas", a-t-elle écrit sur le réseau de partage de photos.

Remises de prix, discours inspirants et concerts parisiens

Sur une note beaucoup plus légères, les stars US ont comme chaque semaine inondé les réseaux sociaux de clichés. Alicia Keys, fidèle à sa philosophie no-make up, apparaît souriante et radieuse en couverture du magazine Allure, le visage entièrement dépourvu de maquillage.

L'actrice australienne Ruby Rose est revenue sur le prix qu'elle a remis à Justin Timberlake le 18 janvier lors des People's Choice Awards. Ravie pour le chanteur, qui venait récupérer le trophées de meilleure chanson de l'année avec Can't Stop The Feeling après avoir obtenu celui d'Artiste masculin, elle en a perdu ses moyens : "Pas vraiment ravie d'avoir phasé en donnant son prix à Justin Timberlake et d'avoir oublié de le féliciter ou de le prendre dans mes bras", a-t-elle écrit.



Blake Lively, quant à elle, s'est servie d'Instagram pour remercier à nouveau les votants de cette même cérémonie, qui l'ont sacrée actrice de l'année dans un film dramatique. L'occasion pour elle de délivrer un discours inspiré, comme une ode au girl power. Lena Dunham, de son côté, s'est montrée fidèle à ses valeurs en promouvant le t-shirt "Ne raccrochez pas les gants de boxe", qu'elle a créé pour préserver le planning familial, menacé par Donald Trump : "Le combat est plus féroce que jamais", écrit-elle.



Enfin, un petit tour par Paris avec la chanteuse américaine JoJo qui se produisait à La Maroquinerie le 19 janvier. Celle qui sort d'une interminable bataille judiciaire avec son label, dont elle est sortie gagnante, est venue interpréter les titres de son troisième album, Mad Love, dans le cadre de sa tournée européenne. L'artiste de 26 ans a partagé un cliché de la soirée, accompagné de la mention "Je vous aime tous tellement" (en français dans le texte, s'il-vous-plaît).