publié le 25/01/2017 à 11:17

Pink is the new black ? C'est ce que semble nous murmurer la maison Chanel en dévoilant lors de la semaine de mode Haute Couture de Paris, ce mardi 24 janvier au Grand Palais, sa traditionnelle robe de mariée. Cette pièce clôture tous ses défilés et représente donc un honneur à celle qui la porte. Elle restera en effet l'image d'un événement toujours très attendu par le monde de la mode et la presse internationale.



Pour cette édition Haute Couture printemps-été 2017, c'est la jeune actrice Lily-Rose Depp qui a eu la chance de se voir confier cette importante mission par Karl Lagerfeld, le directeur artistique de la célèbre maison de haute couture.

Cette année, la robe de mariée Chanel ressemble à un petit bonbon rose meringué. Tout en rondeurs, cette pièce est faite de froufrous, d'un corset et d'une large ceinture. "Elle bouge bien cette robe", confiait l'égérie du parfum N°5 L'Eau, dans les coulisses du défilé.

Une vidéo publiée par tompecheux (@tompecheux) le 24 Janv. 2017 à 4h56 PST

En attendant de voir cette robe investir les prochains tapis rouges d'avant-premières et autres événements réservés aux personnalités du monde de l'art et du spectacle, la rédaction de Girls a fait un tour dans ses e-shop préférés pour vous dégoter quelques pièces inspirées de celle portée par Lily-Rose Depp.



Exemples avec cette robe longue en dentelle et tulle (ASOS - 99,99 euros), ce modèle à volant Bershka (17,99 euros) ou cette maxi dress corail (Forever 21 - 18 euros).