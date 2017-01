En pleine promotion de "Rock'n'Roll", leur dernier film, Marion Cotillard et Guillaume Canet se livrent à un concours hilarant de photos embarrassantes sur le réseau social.

Crédit : ALBERTO PIZZOLI / AFP Guillaume Canet et Marion Cotillard au Festival de Cannes en 2013

par Benjamin Pierret publié le 05/01/2017 à 20:00

Mais que se passe-t-il chez les Canet-Cotillard ? Le couple le plus influent du cinéma français, d'ordinaire très discret sur sa vie privée, se livre sur les réseaux sociaux une guerre sans merci... et hilarante. Tout a commencé le mardi 4 janvier. Guillaume Canet a publié un cliché de sa compagne sur Instagram, profondément endormie dans le train, la bouche ouverte, accompagné d'une légende moqueuse : "Arrivée en gare de Lille de Marion Cotillard ! Rock ? Par Rock ?" Le réalisateur de Blood Ties venait de donner le coup d'envoi d'une bataille de photos embarrassantes qui bat son plein.



Le 5 janvier, Marion Cotillard riposte avec un cliché peu flatteur de son mari, publié sur le même réseau social. L'acteur y apparaît vêtu de chaussons, transportant deux bouillottes sous son bras : "Bon bah là il dort pas encore mais il est bien bien prêt tu vois... #ladoublebouillotteàpapy", s'amuse Marion Cotillard. Quelques heures plus tard, son compagnon lui rend la monnaie de sa pièce avec une troisième photo, sur laquelle l'actrice prouve que le glamour auquel elle nous a habitués sur les tapis rouges ne lui colle pas toujours à la peau : "On va vraiment parler fringues Marion Cotillard ? C'est bien rock ça non ?"

On va vraiment parler fringues@marioncotillard ?!! C'est bien Rock ça non ?! ¿ #casquettebatman #oukelleestmachaussette #oscarwinnermarioncotillard #RockNRollChallenge ¿¿ Une photo publiée par Guillaume Canet (@guillaumecanetofficiel) le 5 Janv. 2017 à 8h38 PST

Un mot-clé : "Rock'n'Roll"

Ceux qui cherchent la source de ce désopilant conflit trouveront sûrement l'explication du côté de leur nouveau film, Rock'n'roll. Dans cette comédie, en salles le 15 février, les deux acteurs campent leurs propres rôles. Guillaume Canet y joue un réalisateur/acteur vieillissant, qui cherche à tout prix à se faire une nouvelle jeunesse auprès de son public et des femmes, le tout sous les yeux de sa femme complètement désorientée. Le couple d'acteurs ayant commencé à sillonner les routes de France pour assister aux avant-premières du long-métrage, nul doute qu'ils ont également décidé de se charrier sur leurs habitudes ringardes mutuelles (et supposées), comme un clin d’œil au film qu'ils promeuvent.