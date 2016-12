Elles sont actrices, activistes, stars des réseaux sociaux, voici huit filles à connaître avant 2017.

Gal Gadot dans la peau de Wonder Woman, version 2017 Crédits : Warner Bros | Date : voir la galerie

Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > Gal Gadot dans la peau de Wonder Woman, version 2017 Crédits : Warner Bros | Date : Zendaya dans le prochain "Spider-Man" Crédits : Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP | Date : Shania Twain fait son comeback en 2017 Crédits : Efren Landaos/Shutterst/SIPA | Date : Hari Nef, mannequin transgenre Crédits : Schildhorn/BFA/Shutters/SIPA | Date : Bana Al-Abed lit pour oublier les bombes d'Alep Date : Muzoon Almellehan et Malala Yousafzai défendent les filles à travers le monde Crédits : JUSTIN TALLIS / AFP | Date : Orion Carloto est une jeune poète Crédits : Instagram/orionvanessa | Date : Cyrielle Hariel, journaliste positive & green Crédits : cyriellehariel | Date : 1 / 1 < > +

par Arièle Bonte publié le 26/12/2016 à 07:00

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

J-6 avant le décompte tant attendu. L'année 2017 s'annonce pleine de promesses pour les femmes. Il faut dire que 2016 n'a pas été des plus réjouissantes. Entre l'élection d'un homme ouvertement misogyne à la tête des États-Unis, la multiplication des menaces sur les droits des femmes en Europe et (au hasard) les attentats en France et dans le reste du monde, ce changement d'année ne peut que faire du bien. Le poids de la symbolique, vous voyez.



Pour aller de l'avant et rester optimiste, la rédaction de Girls s'est penchée sur le destin de plusieurs femmes qui, on en est persuadé, feront l'actu en 2017. Elles vont nous divertir comme Wonder Woman, nous faire voir la vie du bon côté telle que Orion Carloto ou agir pour un monde meilleur à la manière de Muzoon Almellehan. De quoi nous inspirer à faire de même dès le 1er janvier.

Focus sur la culture

Wonder Woman : la super-héroïne sera sur toutes les lèvres en 2017. Même si elle vient de se faire retirer le titre d'ambassadrice de l'ONU, Wonder Woman fera une entrée fracassante au grand écran avec le premier blockbuster centré un super-personnage féminin. Gal Gadot incarnera l'Amazone dans cette adaptation cinématographique réalisée par Patty Jenkins. C'est la première fois qu'Hollywood confie à une femme le soin de porter à l'écran une histoire de super-héros. Vivement le 7 juin 2017 !

Zendaya : ex-star Disney, la jeune Américaine sera à l'affiche d'un autre film de super-héros très attendu l'année prochaine, à savoir Spider-Man: Homecoming. Si le rôle de Zendaya est un secret bien gardé, on est persuadé qu'il marquera les esprits.



Shania Twain : et si la musique country revenait à la mode en 2017 ? Ce n'est pas à Taylor Swift qu'on devra ce miracle (elle a définitivement cédé aux sirènes de la pop) mais à Shania Twain, alias l'inoubliable interprète de Man! I Feel Like A Woman ou Ka-Ching!. Un come-back qui devrait voir le jour au printemps prochain, peut-on lire dans un article de Entertainment Weekly.



Hari Nef : elle vient d'être castée dans un thriller mettant en scène 4 ados qui deviennent - sans le vouloir - le centre de l'attention médiatique, après la divulgation de leurs informations personnelles sur la toile, révèle Variety. Le tournage débutera courant 2017. Hari Nef est mannequin transgenre, a joué dans la série Transparent, est vient également d'être nommée dans plusieurs catégories des Model of the Years Awards, alias les Oscars du mannequinat, peut-on lire dans Teen Vogue. Une première pour un model transgenre, qui en fait définitivement une fille qui va compter sur les podiums comme au ciné dans les mois à venir.

L'espoir pour la Syrie

Bana Al-Abed : à tout juste 7 ans, cette jeune Syrienne fait vivre les effrayantes coulisses de la guerre en Syrie via son compte Twitter. Après avoir perdu plusieurs de ses amis et sa maison sous les bombes, Bana Al-Abed a pu fuir Alep avec sa mère, Fatemah, qui signe également certains tweets. Aux dernières nouvelles, la petite est saine et sauve en Turquie, où elle a rencontré le président Recep Tayyip Erdogan. En 2017, Bana ne nous fera plus vivre la guerre, mais les conditions de vie des réfugiés syriens.



Muzoon Almellehan : elle a fui la Syrie en 2013 mais Muzoon Almellehan est plus que jamais impliquée dans ce conflit, peut-on lire dans un portrait que lui consacre le site Broadly. Car avec la guerre, les mariages d'enfants ont augmenté. La jeune fille de 18 ans s'est alors attaqué au problème en lançant une campagne ayant pour but de convaincre les jeunes réfugiées de préférer l'école au mariage. Aujourd'hui, Muzoon travaille au Royaume-Uni aux côtés de Malala Yousafzai. Alors peut-être qu'en 2017, c'est elle qui sera élue Prix Nobel de la Paix.

Adeptes du feel good

Orion Carloto : c'est une star des réseaux sociaux. Elle est poète, youtubeuse, adepte d'un mode de vie feel good et nous avait tapée dans l’œil pour sa vidéo consacrée au mouvement body positive. En 2017, cette Américaine sortira son premier recueil de poésie. Des histoires d'amour qui finissent mal en général mais qui font du bien à lire et à entendre.



Cyrielle Hariel : elle est journaliste green & positive, spécialisée dans l'environnement et l'humanitaire. À travers son blog, Cyrielle Hariel met un visage sur les héros d'aujourd'hui et de demain. En mai 2017, elle sera l'une des intervenantes du prochain TEDxIHEParis. Un événement qui risque de faire parler d'elle.