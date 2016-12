GIRLS GOT RHYTHM - La voix du groupe lillois nous raconte ses premiers pas dans la musique, évoque ses idoles d'hier et d'aujourd'hui et confie son obsession pour le chiffon (et la viande).

Crédit : Arièle Bonte pour RTL Girls Inès Kokou est la chanteuse du groupe lillois Rocky

par Arièle Bonte publié le 23/12/2016 à 14:00

On devait d'abord la rencontrer à la Cité de la Mode et du Design, dans le XIIIe arrondissement de Paris. C'est là que travaille Inès Kokou, la chanteuse du groupe électro-dance-rock-positif Rocky, qui vient de sortir Soft Machines, son premier album. Le rendez-vous est décalé dans le joli café d'un hôtel du Xème arrondissement, à la frontière des quartiers populaires et des discrètes rues pavées où touristes et bobo finissent de déjeuner. Les tasses de café s’entrechoquent pour un après-midi prometteur, rythmé par la voix calme et douce d'Inès Kokou.



La chanteuse a débarqué dans l'aventure Rocky un peu par hasard. Elle est en classe prépa à Lille lorsqu'un ami lui parle de "ces trois mecs qui cherchent une chanteuse". Laurent Paingault, Tom Devos et Olivier Bruggeman viennent d'arrêter TV Glory, un groupe qui tournait depuis environ 10 ans, raconte Inès. "Après une khôlle de philo, je rencontre ces trois loustiques, on joue une reprise de Robert Wyatt et trois semaines plus tard, on apprend qu'on a un concert : la première partie de The Shoes. Le groupe - sans répertoire - commence à composer. C'est comme cela que naît Just a Way, dernier morceau qui figure sur le premier EP éponyme du groupe, sorti en 2013.

Un groupe "positif"

Ce premier concert était "catastrophique", s'amuse Inès. "Mais il y avait un truc touchant qui a plu à The Shoes". Le groupe confie aux quatre Lillois un remix de leur tube Cover Your Eyes et la (soft) machine est lancée. "Tout s'est fait sans calcul", assure Inès qui, quand elle était gamine, ne se voyait pas vraiment chanteuse. "Plutôt designer, styliste ou bouchère", confie-t-elle avec malice.

Aujourd'hui, Inès travaille à coté de son groupe. "J'ai deux vices : la viande et le chiffon", explique cette passionnée qui "habille tout le groupe avec ses fringues". Une double-vie qu'elle voit comme une stabilité, même si elle sait qu'un jour il faudra bien choisir entre les deux. Pour nos oreilles, on espère qu'Inès choisira la musique avec Rocky. Parce qu'en plus de nous donner envie de danser avec leurs morceaux électro-dance, Rocky est un groupe "positif", affirme Inès dans un large sourire.

Le féminisme de Beyoncé : du marketing

Dans une interview avec Cheek Magazine, Inès Kokou explique avoir détourné des paroles d'une chanson de Beyoncé, son "idole". "C'est un robot mais elle est impressionnante", nous explique la chanteuse. "Elle danse et chante comme une déesse mais ce n'est pas l'artiste qui m'inspire le plus", ajoute Inès, fan de la pop star depuis ses années Destiny's Child.



La Beyoncé féministe, Inès n'y croit cependant pas, assure-t-elle en écrasant le citron de son Perrier à grands coups de paille en plastique : "Pour moi c'est du marketing", avance-t-elle prudemment avant de citer ses autres idoles : Lauryn Hill, Michael Jackson, Erykah Badu ou Aaliyah et, plus récemment, FKA twigs "pour tout l'univers qu'elle a réussi à créer et qui est le sien". Avec un unique album, Rocky a, lui-aussi,réussi à imposer le sien.

La tension positive de Rocky

En 3 mots : "positif, physique, amour"

Le meilleur espace/temps pour l'écouter : "Dans les 90's, aux États-Unis, à Los Angeles, parce que c'est là-bas qu'on a mixé l'album."

Elle l'a dit à Girls : "La musique est un milieu où les femmes sont sous-représentées, il y a beaucoup de boulot à faire mais c'est le cas dans de nombreux corps de métiers."

On Repeat : Band Against the Wall

Les paroles qu’on voudrait se faire tatouer sur le bras : "If you like it, you don’t have to put a ring on it"

Big sister : Lauryn Hill