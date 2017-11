publié le 08/11/2017 à 12:16

C'est une pionnière dans l'histoire politique des États-Unis. Danica Roem, 33 ans, a remporté selon des résultats quasi-complets 55% des voix contre le républicain sortant, Robert Marshall. Elle siégera désormais à l'Assemblée générale de la Virginie, représentant une petite circonscription autour de la ville de Manassas. Cette assemblée vote les lois locales, au niveau de l'État.



Robert Marshall occupait ce siège depuis 26 ans. Conservateur opposé aux droits LGBTQI+, il refusait obstinément de désigner son adversaire par le pronom "elle".



Danica Roem deviendra ainsi la première personne transgenre à siéger à cette assemblée. Selon le Victory Fund, une organisation qui finance des candidats LGBTGI+, elle sera même la seule personne ouvertement trans à siéger dans une assemblée locale dans l'ensemble des 50 États américains.

Un soutien national pour une élection locale

"2017 restera comme l'année des candidats trans, avec la campagne héroïque de Danica au centre d'un mouvement national", a déclaré Aisha C. Moodie-Mills, qui dirige le Victory Fund. "Il est inévitable que d'autres suivront ses pas".



Cette ancienne journaliste ne souhaitait pas entrer en politique en tant que symbole LGBTQI+, et avait fait campagne exclusivement sur des problématiques locales, à commencer par les embouteillages sur le principal axe routier traversant sa circonscription.



"Seul un tout petit nombre de gens ont dit à mes bénévoles et collaborateurs qu'ils ne voteraient pas pour moi car je suis transgenre", a-t-elle confié à l'AFP en octobre dernier. Mais sa candidature avait suscité un élan de soutien national, et les dons avaient afflué de tout le pays. Un appui moral et financier qui a porté ses fruits aujourd'hui.