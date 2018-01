publié le 08/01/2018 à 04:56

"The time is up!" ("l'heure est venue"). Elle a fait se lever toute l'assistance aux Golden Globes dans la nuit du 7 au 8 janvier 2018. Oprah Winfrey a rappelé au monde du cinéma et de la télévision, ainsi qu'à tous les téléspectateurs, quelques histoires de femmes fortes qui ont osé parler et agir pour leurs droits : Recy Taylor (kidnappée et violée par 6 hommes blancs alors qu'elle quittait son église sans que ceux-ci ne soient condamnés) ou encore Rosa Parks (restée assise dans un bus enfreignant ainsi des règles racistes toujours en place) par exemple.



"Je veux le dire à toutes les filles qui m'écoutent : un nouveau jour est à l'horizon !, a lancé d'une voix puissante Oprah Winfrey, son Golden Globe à la main. Et quand ce jour sera là, ce sera grâce à ces femmes magnifiques et ces hommes phénoménaux qui se battent pour devenir ces leaders qui nous mèneront vers un monde où personne n'aura à dire 'Me too' ('moi aussi', en référence au mouvement #MeToo contre les violences et le harcèlement, ndlr).