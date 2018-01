Chelsea Manning, future sénatrice des États-Unis ?

publié le 15/01/2018 à 15:33

"Nous vivons dans des temps de peur ou de haine. Nous n'avons pas besoin de plus ou de meilleurs dirigeants, nous avons besoin d'une personne capable de se battre". Chelsea Elizabeth Manning, habitante de North Bethesda (dans l'État Maryland), a déposé sa candidature au siège de sénatrice de cet état à l'est des États-Unis. Le document déposé sur le site de la Commission fédérale électorale (FEC) a été repéré par le Washington Post et précise que Chelsea Manning défendra les couleurs du parti démocrate.



Si cette candidature n'est pas passée inaperçue, c'est parce que Chelsea Manning est l'ancienne lanceuse d'alerte de WikiLeaks, condamnée en 2013 par une cour martiale à 35 ans de réclusion pour avoir transmis à la plateforme plus de 700.000 documents confidentiels relatifs aux guerres d'Irak et d'Afghanistan.

Son comité de campagne est baptisé "Chelsea Manning for U.S Senate", selon le document daté du 5 janvier 2018 et remis en mains propres le 11 janvier au bureau du Sénat. Selon le quotidien américain, la candidate convoite le siège du démocrate Ben Cardin, 74 ans. Il occupe ce poste depuis 2007.

"Nous pouvons faire mieux"

Dans sa première vidéo de campagne, Chelsea Manning assure d'une voix dramatique que le "système a besoin de changer" parce que les actuels dirigeants ne défendent pas les droits du peuple Américain. "Nous devons leur prendre le pouvoir", explique-t-elle. "Nous pouvons faire mieux !".



Chelsea Manning a passé sept ans en prison (dont trois de détention provisoire) avant que sa peine ne soit commuée par l'ancien président Barack Obama.

> Chelsea Manning for U.S. Senate