publié le 05/02/2018 à 10:40

La recette est toujours la même et l'Amérique ne manquerait ce spectacle pour rien au monde. Le Super Bowl de 2018 qui s'est joué dans la nuit du dimanche 4 au lundi 5 février avait tous les ingrédients nécessaires : un match au résultat inattendu avec une bonne dose de suspense, des publicités cinq étoiles, des bandes-annonces et autres teasers des films les plus attendus de l'année, un spectacle pharaonique et bien sûr quelques révélations "made in Internet".

Ce sont les amateurs de cinéma qui ont été les plus gâtés avec le Super Bowl. Près d'une dizaine de vidéos étaient là pour flatter les pupilles des amateurs de pop-culture avec des références à Jurassic Park ou des scènes inédites des deux prochaines superproductions de Disney : Solo: A Star Wars Story film très mystérieux sur la jeunesse de Han Solo (personnage joué adulte par le mythique Harrison Ford) et un clip du prochain Avengers, troisième du nom.

1 - Le teaser de "Solo"

> SOLO: A STAR WARS STORY Teaser Trailer (2018) Han Solo Movie HD

Les fans Star Wars ont vu leur patience récompensée. Après de (longs) mois d'attente, le premier trailer de Solo : A Star Wars Story a enfin été diffusé. C'est le second spin-off de la galaxie très très lointaine après Rogue One, centré sur les rebelles qui ont réussi à voler les plans de l'Étoile Noire entre les épisodes III (La Revanche des Sith) et IV (La Guerre des Étoiles). Le 23 mai prochain, le public pourra donc découvrir Solo : A Star Wars Story, consacré à la jeunesse du contrebandier Han Solo, incarné par Harrison Ford depuis 1977.

Il faudra attendre quelques heures et l'émission matinale Good Morning America pour avoir accès à la bande-annonce entière de Solo.

2 - L'hymne chanté par Pink

> Pink Belts Out the National Anthem! | Super Bowl LII NFL Pregame

L'artiste aux plus de 40 millions d'albums vendus, a succédé à Luke Bryan, un chanteur de country qui avait entonné l'hymne national en ouverture de l'édition 2017. C'est tout de blanc vêtue qu'elle a célébré le Star Spangled Banner devant des millions d'Américains, livrant une prestation sobre, mais un chant puissant.



Les joueurs et le public se sont immobilisés, mains droite sur le cœur pour certains, pendant un peu plus de deux minutes. Un moment de recueillement, presque sacré aux États-Unis, qui s'est achevé par une ovation générale.

3 - Le teaser de "Avengers : Infinity War"

> Marvel Studios’ Avengers: Infinity War - Big Game Spot

Marvel et Disney ont diffusé un nouveau teaser d'Avengers : Infinity War. L'occasion pour les fans d'en savoir un peu plus sur le film le plus attendu de 2018. En effet, ce sera la première fois que la plupart des héros et héroïnes Marvel seront réunis pour combattre Thanos. Le titan violet n'est autre que l'un des méchants le plus puissant de la Marvel. Et nul doute que la lutte s'annonce difficile ...



Prévu pour le 25 avril prochain, Avengers : Infinity War permettra entre autres, de retrouver Captain America et Iron Man, après leur séparation dans Captain America : Civil War. Leur conflit a d'ailleurs scindé les Avengers en deux équipes. Reste à savoir sous quelle identité se présentera Captain America, après avoir laissé tomber son bouclier dans Civil War.

4 - Le show de Justin Timberlake

> Justin Timberlake’s FULL Pepsi Super Bowl LII Halftime Show! | NFL Highlights

Justin Timberlake a commencé sa prestation dans un stade aux allures de boîte de nuit, avant de rejoindre la scène située au centre du terrain, via une passerelle lumineuse cernée par les fans.



Il a débuté par son nouveau titre Filthy, puis a enchaîné avec d'autres tubes plus anciens comme Rock Your Body, Sexyback, ou encore Cry Me A River. Entouré d'un gigantesque orchestre, le chanteur s'est ensuite illustré avec Suit & Tie, puis a rejoint une nouvelle scène pour s'installer sur un piano à queue blanc et interpréter Until the end of time.

5 - La pub Jeep

> Official Jeep Super Bowl Commercial | Jeep Jurassic

Bien sûr, il y a eu le trailer pour le nouveau Jurassic World 2 avec Chris Pratt et Bryce Dallas Howard qui a pu glisser quelques frissons dans le dos des téléspectateurs. Mais les vrais fans du film de Steven Spielberg ont sans doute pris plus de plaisir devant la brillante idée du constructeur automobile Jeep.



Ce dernier a demandé à Jeff Goldblum de reprendre son rôle et de conduire un nouveau modèle du Jeep pour échapper au T-Rex que les cinéphiles connaissent bien. Nostalgie assurée.

6 - Le "selfie kid"

Il en faut peu pour devenir une star d'Internet. Le jeune Ryan McKenna l'a bien compris. Le collégien de 13 ans a réussi à prendre un selfie avec Justin Timberlake. Alors qu'il interprétait Can't Stop The Feeling, l'un de ses titres de 2016, Justin Timberlake a fendu la foule pour danser au milieu des spectateurs et des spectatrices. Ni une, ni deux, Ryan McKenna a dégainé son téléphone.



Le jeune homme a réussi à prendre un selfie avec la star, qu'il a directement posté sur ses réseaux sociaux, alors que Justin Timberlake continuait de faire le show. Une attitude qui a beaucoup fait rire les internautes.

7 - "Mission Impossible" à Paris

> Mission: Impossible - Fallout (2018) - Official Trailer - Paramount Pictures

Si Mission impossible sait faire quelque chose ce sont bien des scènes d'action à couper le souffle. Dans ce registre il n'y a guère que James Bond qui rivalise d'ingéniosité et de gigantisme. Pour ce sixième volet baptisé Fallout, Tom Cruise reprend son rôle d'espion Ethan Hunt. Les Français seront ravis de voir que le gros de l'action va se passer dans notre capitale. Tous les grands monuments y passent : Tour Eiffel, Arc de Triomphe, jardin des Tuileries, le Grand Palais... Un vrai clip de l'office du tourisme.



La bande-annonce est particulièrement saisissante puisque à la fin (à 2'10'' dans la vidéo ci-dessus) on peut voir que la production a conservé la scène dans laquelle Ethan Hunt saute d'un immeuble à un autre. Pour cette cascade, Tom Cruise s'est brisé la cheville. Il est cependant allé jusqu'au bout en remontant le mur. Il a été conduit à l'hôpital quelques minutes après cette scène.

8 - La victoire surprise des Eagles

N'oublions pas le principal : le match. Les Philadelphia Eagles ont créé l'une des plus grandes surprises de l'histoire de la Nation Football League en s'imposant 41 à 33 face à l'archi-favori, les New England Patriots, au terme d'un match exaltant.



Tout semblait pourtant écrit pour que le tenant du titre New England, mené plus des trois-quarts de la rencontre, signe une nouvelle performance historique et marche à nouveau sur son adversaire, comme l'an passé. Portés par le quarterback star Tom Brady, les Patriots, déjà vainqueurs de cinq Super Bowl, étaient mêmes brièvement passés devant pour la première fois de la rencontre (33-32), à 9 minutes du coup de sifflet final.



Mais les Eagles ont tenu bon, jouant crânement leur chance comme ils l'avaient fait durant toute la rencontre. Après cette victoire, le président Donald Trump, connu pour sa proximité avec les Patriots, a envoyé un message de félicitations aux Eagles, saluant une "grande victoire au Super Bowl".