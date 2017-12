publié le 10/12/2017 à 14:35

La tension va crescendo pour les fans de The Walking Dead. La semaine prochaine, ils découvriront l'épisode 8 de la saison 8, soit le dernier avant la coupure hivernale. D'une durée de 90 minutes, il promet d'être intense. Une attaque d'Alexandria par les Sauveurs, comme on a pu le voir dans le teaser, est à prévoir. Et pour attirer les téléspectateurs (les audiences de la série aux États-Unis sont en baisse), la chaîne américaine AMC a diffusé une dizaine de photos. Attention aux spoilers.



On remarque que Carl, le fils de Rick, est présent sur la majorité des clichés. Il pourrait donc être l'un des personnages principaux de l'épisode 8 intitulé How It’s Gotta Be. Il pourrait être le protecteur d'Alexandria pendant l'absence de son père, resté devant le Sanctuaire à la fin de l'épisode 7 avec Jadis et certains Ferrailleurs. Mais que les fans se rassurent, Rick va bien évidemment retourner à Alexandria pour prêter main forte à son groupe. On le voit sur une image, armé et prêt à tirer.

Dwight va-t-il aider Alexandria ?

L'étau se resserre autour de Dwight. Agent double pour Rick depuis le Sanctuaire, il a été démasqué par Eugene dans l'épisode 7. Ce dernier a tout de même décidé de ne pas révéler la vérité à Negan, laissant à Dwight une chance de s'en sortir. Reste à savoir s'il est en route avec les Sauveurs pour attaquer Alexandria ou prévenir les compagnons de Rick de la bataille qui se prépare.

Maggie et Jésus ont, elles, quitté la Colline, comme on le voit dans le teaser. Ils peuvent se rendre à Alexandria ou au Sanctuaire.

Ezekiel est toujours au plus mal

Depuis l'épisode 4, Ezekiel n'est plus le même. Il a perdu sa couronne et sa tigresse Shiva. Brisé, Ezekiel refuse de reprendre son rôle de leader, malgré les encouragements de Carol, dont il est proche. La photo de l'épisode 8 montre qu'Ezekiel est toujours au plus mal. Regard vide, la chaîne de Shiva autour des bras... l'ancien monarque est donc loin d'être prêt à retourner au combat. Contrairement à Daryl, assoiffé par sa vengeance contre Negan, il est surtout en train de se séparer de Rick. Dans l'épisode 5, les deux hommes en sont venus aux mains.



Daryl a décidé de ne plus suivre le plan de son "meilleur ami" et de lancer un camion fou dans les portes du Sanctuaire, pour que les zombies y pénètrent plus rapidement. Il faudra patienter jusqu'à la semaine prochaine pour savoir comment se passeront les retrouvailles entre les deux compagnons.