The Walking Dead 8x08 Extended Trailer Season 8 Episode 8 Promo/Preview HD "How It's Gotta be"

publié le 04/12/2017 à 10:30

Fans de The Walking Dead, si vous n'avez pas vu l'épisode 7 de la saison 8 et que vous n'avez pas envie de savoir ce qu'il se passera dans l'épisode 8, passez votre chemin, car la suite du texte contient des spoilers.



Rien ne va plus pour nos héros. Après l'attaque au camion du Sanctuaire par Daryl et Tara, Negan va contre-attaquer. On se retrouve à Alexandria où la riposte est en place. Carl paniqué, indique à ses compagnons de prendre des munitions et de la nourriture avec un seul objectif : "survivre cette nuit". Mais, survivre à quoi ? À un siège des Sauveurs ? Ce qui voudrait dire que Rick et les Ferrailleurs n'ont pas réussi à les repousser, lors d'une attaque dont on a un aperçu.

Quant à Daryl et Tara, ils font toujours équipe, pour le meilleur et pour le pire. Le duo devra faire face aux conséquences de leur attaque au camion, qui n'a sûrement pas servi au bien des Communautés. Michonne et Rosita sont aussi prêtes pour la bataille, malgré leurs blessures de la saison précédente. Carl de son côté, essaye d'organiser au mieux la survie des siens, alors que la nuit vient de tomber, propice à une longue série d'attaques.



Maggie et Jésus dans un guet-apens ?

L'autre extrait du teaser de cet épisode 8, intitulé How it's gotta be, est consacré à Maggie et Jésus. Les deux membres de la Colline sont en route pour une nouvelle mission nocturne. Mais, la route est barrée par un tronc d'arbre, que Maggie n'avait pas repéré avant. S'agit-il d'un piège des Sauveurs ? À quelques jours du dernier épisode de la saison 8 avant la coupure hivernale, la situation semble de plus en plus échapper aux héros.