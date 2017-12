publié le 04/12/2017 à 08:21

Le plan de Rick continue de s'effriter. Après un épisode 6 qui commence à dévoiler les faiblesses de l'attaque des Communautés, l'épisode 7 de The Walking Dead montre que nos héros vont devoir se confronter à un nouveau danger. Évidemment, si vous ne voulez pas en savoir plus sur l'intrigue de cette saison 8, passez votre chemin, car la suite du texte est remplie de spoilers.



N'y allons pas par quatre-chemins, cet épisode 7 de la saison 8 est peu convaincant. Pourtant, l'enjeu est important : Eugene, ancien membre de la communauté d'Alexandria qui a rejoint les Sauveurs sous la contrainte doit décider s'il avoue à Negan que Dwight est un agent double, ou aider ce dernier. Le Sanctuaire est toujours encerclé par les zombies, tandis que Daryl et Tara décident de foncer dans le tas pour faciliter l'accès des morts-vivants au cœur du Sanctuaire. Rick de son côté est toujours le prisonnier des Ferrailleurs, menés par Jadis qui refuse, encore, de rejoindre le combat de Rick.

Mais, la situation va passablement évoluer, sans grandes surprises. Pourtant, il faut reconnaître qu'on en apprend plus sur Eugene et que la décision de Daryl aura de lourdes conséquences et qu'il est difficile de deviner si elle mènera à la victoire des héros, comme ce qu'il pense.



Eugene fait son choix

Couard de compétition dans l'univers de The Walking Dead,Eugene a le choix de changer. Il peut décider d'aider Dwight et le père Gabriel (dont la mort se rapproche), ou tout avouer à Negan. En 40 minutes d'épisode, Eugene nous montre ce qui le motive : sa survie et sa sécurité. C'est pourquoi il décide de faire une fleur à Dwight : il ne révélera rien à Negan si Dwight arrête d'aider Rick. On s'y attendait, mais Eugene n'a aucun sentiment pour ses anciens "compagnons de voyage". Il refuse d'utiliser le mot "ami", contrairement à ce que peut lui dire Dwight, le père Gabriel, et même Negan. Ce dernier manipule avec brio Eugene, en le nommant bras droit et en le brossant dans le sens du poil.



Eugene décide donc de trouver un moyen pour éloigner les rôdeurs du Sanctuaire. Il pose un iPod sur un petit avion qui diffuse de la musique. Son qui va éloigner les zombies et permettre aux Sauveurs de s'échapper. Mais, Dwight tire sur le petit avion, car il n'a pas la force de tuer Eugene qui est pourtant prêt à se sacrifier pour les Sauveurs. Et contrairement à ce qu'il avait annoncé, Eugene ne "trahit" pas Dwight et continue de mentir à Negan. Reste à savoir comment ces trois-là vont cohabiter alors que les zombies commencent à grimper dans les étages du Sanctuaire.



Daryl et Tara fracassent l'entrée du Sanctuaire

Rosita, Michonne, Daryl et Tara avant l'attaque du Sanctuaire Crédit : AMC

Animés par un désir de vengeance insatiable, Daryl et Tara mettent leur plan à exécution : forcer l'ouverture du Sanctuaire avec un camion pour permettre aux zombies d'entrer chez les Sauveurs. Au départ, Rosita est de leur côté, mais la jeune femme abandonne le plan. Elle préfère faire confiance à Rick plutôt que d'aller plus vite que son plan. Dans la saison passée, Rosita avait décidé de suivre Sasha qui voulait assassiner Negan seule. Mais, leur plan n'était qu'une mission suicide et Sasha s'était sacrifiée pour les siens. Une mort qui n'a pas laissé Rosita indemne.



Michonne décide elle aussi de se rétracter. "Je ne peux pas savoir ce qu'il se passera à l'avance. En tout cas, ça (le plan de Rick) marche. Peut-être qu'il nous suffit d'avoir confiance (...) Parce que là, ce qu'on s'apprête à faire, ça ne vaut pas notre sacrifice", explique-t-elle à Daryl. On pourrait penser que le meilleur ami de Rick, qui s'apprête à devenir son ennemi, va lui aussi changer d'avis. Mais, Tara est là pour lui rappeler qu'ils ont fait le bon choix et qu'ils permettront aux siens de gagner la bataille, sans risquer leur vie.



Le camion fonce dans la cour du Sanctuaire, les zombies s'y engouffrent et commencent leur lente et sanglante progression. Daryl et Tara ont-ils vraiment apporté la victoire aux Communautés ? Il faudra encore patienter pour le savoir



Rick est complètement dépassé

Notre héros passe une partie de son temps en caleçon dans le container des Ferrailleurs. Il est finalement libéré et va devoir se battre contre un zombie, comme dans la saison précédente. Mais, contre toute attente (et peu de réalisme), Rick vient à bout de ses geôliers et du zombie, en caleçon. Vous avez bien lu. Fort de sa prestation, Daryl réitère son offre à Jadis : les Ferrailleurs rejoignent les Communautés contre Negan, ou ils périront. Jadis accepte finalement le marché et de recevoir un quart des réserves des Sauveurs. Rick décide de l'emmener devant le Sanctuaire pour lui montrer son plan.



Sauf qu'en arrivant sur place, les snipers des Communautés ont disparu, tout comme les zombies. À la jumelle, Rick découvre l'étendue du désastre : le camion dans la porte du Sanctuaire et l'absence des morts-vivants. Comment va-t-il réagir ? Jadis voudra-t-elle toujours rejoindre sa lutte ? Nul doute que la relation entre Rick et Dayl ne sera plus jamais la même et que Jadis va sûrement profiter de la situation pour négocier un nouvel accord avec Rick.