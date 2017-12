publié le 05/12/2017 à 14:01

Attention, qui dit "détails cachés" dit spoilers. Nous vous invitons donc à regarder l'épisode 7 de la saison 8 de The Walking Dead, Time for After, afin d'éviter les déconvenues désagréables.



Les showrunners de The Walking Dead continuent de distiller des clins d’œils aux précédents épisodes dans cette saison 8. L'épisode Time for After, diffusé cette semaine, ne fait pas exception à la règle. Malgré un rythme plutôt mou, entretenu par le choix d'Eugene vis-à-vis de Dwight et le plan de Rick qui continue de s'effriter à cause de Daryl et Tara, une scène a pu passer inaperçue, même pour les téléspectateurs les plus aguerris.

Il s'agit de l'instant où Eugene récupère un iPod dans un cercueil. Ce n'est pas la première fois que le célèbre lecteur de musique d'Apple apparaît dans l'univers zombiesque. Pour le retrouver, il faut remonter au final de la saison 7.

Eugene retrouve l'iPod dans la saison 8 Crédit : capture d'écran YouTube

Eugene avait prêté l'iPod à Sasha à la fin de la saison 7

Cet iPod a en effet été dans les mains de Sasha, lorsqu'elle était la prisonnière des Sauveurs. Negan comptait alors se servir de la jeune femme pour forcer Rick à arrêter sa révolution. Il décide alors de l'enfermer dans un cercueil et la conduire à Alexandria pour la tuer devant ses proches.

Sasha avec l'iPod d'Eugene dans la saison 7 Crédit : capture d'écran

Pour survire au voyage dans le cercueil, Sasha demande de la musique à Eugene, ancien membre de la communauté de Rick qui a rejoint Negan. Il lui offre un iPod. Appareil qu'Eugene retourne chercher dans le cercueil de la jeune femme, qui s'est sacrifiée à la fin de la saison 7 en se transformant en zombie. C'est pour cela qu'il est marqué par l'émotion (oui, il en est capable), car il a beau être égoïste, il n'a pas oublié Sasha.