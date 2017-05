publié le 10/05/2017 à 13:30

Avec Alien : Covenant, le réalisateur Ridley Scott renoue avec l'épouvante. Sorti le 10 mai au cinéma, ce film de science-fiction horrifique est la suite de Prometheus, le prequel d'Alien, le huitième passager, c'est-à-dire l'œuvre qui précède le premier volet de la saga qui compte désormais 6 longs-métrages. Dans Alien : Covenant, Ridley Scott met à l’honneur ses créateurs monstrueuses de l'espace : les Xénomorphes, à grands renforts d'explosions de viscères et de litres de sang.



Le film est donc la suite de Prometheus qui se se situe dix ans après la première expédition scientifique menée par Elizabeth Shaw (Noomi Rapace) et son équipe pour découvrir les origines des hommes liées aux Ingénieurs, des créatures extra-terrestres mystérieuses. Le film n'a pas totalement convaincu les fans, principalement à cause des trop rares images d'aliens, Ridely Scott a compris la leçon pour Alien : Covenant.

Mais avant de découvrir les terrifiantes bestioles, on plonge au cœur d'une nouvelle mission spatiale sur le vaisseau Covenant, qui doit se rendre sur une nouvelle planète, encore plus riche que la Terre, pour fonder un nouveau peuple. Pris dans une tempête solaire, le vaisseau va alors faire escale sur une autre planète mystérieuse, où se trouve l'androïde David (Michael Fassbender) de Prometheus. Et c'est là que le cauchemar va commencer... Attention, spoilers.

> Alien : Covenant - Bande annonce finale [Officielle] VOST HD

1. David a créé les Xénomorphes

Contrairement à ce qu'on aurait pu penser, les aliens ne sont pas nés de manière naturelle. C'est David, l'androïde de Prometheus, qui en est à l'origine. Passionné par le pathogène qui donne naissance aux aliens, il a essayé de nombreuses manipulations génétiques dans son laboratoire de fortune, pour finalement créer les Xénomorphes.



David montre alors qu'il est en réalité le méchant de l'histoire, contrairement à ce qu'il avait fait croire aux pauvres rescapés de Covenant : il veut à tout prix détruire l'espèce humaine et aller jusqu'au bout de son expérience de création. Dans ce passage, on a une suite directe à Prometheus, puisque c'est David qui ramène le virus des aliens à bord du vaisseau et contamine le mari d'Elizabeth Shaw pour se livrer à une expérience.



2. On assiste à toutes les étapes de formation des aliens

Plus que dans Prometheus, Alien : Covenant nous fait découvrir toutes les évolutions des Xénomorphes. Cela démarre par la poussière du virus qui contamine deux membres de l'équipe du vaisseau Covenant, alors en pleine exploration de la planète qui regorge de dangers. Une fois que celui-ci s'est propagé, on assiste à une scène effroyable où le corps d'un personnage se démembre, car l'alien qui s'est formé dans son corps veut en sortir. Peu après, la petite bête redoutable grossit rapidement pour ressembler à un alien de couleur blanche.



Une fois dans le laboratoire de David, on a un magnifique plan sur les œufs des aliens qui renferment les face-huggers, vus aussi dans Prometheus. Une fois que cette forme de créature a implanté son embryon dans le corps de son hôte, il devient le chestburster, qui explose le corps de l'homme en "naissant". C'est ce qui arrive au Capitaine Oram. Et c'est après ce stade que naît le Xénomorphe de couleur noire aux dents acérées.



3. On sait enfin ce qui est vraiment arrivé à Elizabeth Shaw

Elizabeth Shaw l'héroïne de "Prometheus" dans "Alien : Covenant" Crédit : capture d'écran YouTube

On avait eu un aperçu dans une vidéo inédite qui fait le lien entre Prometheus et Alien : Covenant, sa suite. Mais, Ridley Scott n'a finalement pas intégré cette séquence dans le film. David raconte quand même à Walter, l'androïde de l'équipage Covenant (joué aussi par Michael Fassbender) ce qui s'est passé après le désastre Prometheus. Mais, on se rend compte que quelque chose ne colle pas sur l'histoire d'Elizabeth Shaw, même si David semble être amoureux d'elle, alors qu'il n'est qu'un robot. Peu après, Walter découvre l'effroyable vérité : lorsque David et Elizabeth son arrivés sur la planète des Ingénieurs, ce dernier a tué la scientifique et dépecé son corps pour des expériences...

4. Les Ingénieurs ne dévoilent pas tous leurs secrets

Le vaisseau des Ingénieurs dans "Prometheus" Crédit : Twentieth Century Fox France

Qui sont vraiment les Ingénieurs, ces extra-terrestres humanoïdes qui auraient créé les hommes ? Si on a un premier aperçu alléchant dans Prometheus, Covenant nous laisse sur notre faim. pourtant, on pensait que David et Elizabeth Shaw avaient réussi à percer les mystères de cette civilisation, star de l'affiche officielle du film. Il faudra se contenter d'une courte scène où l'on retrouve David arrivant sur leur planète, avant de commettre un génocide en leur envoyant le redoutable virus apparu dans Prometheus. Ridley Scott ne donne finalement pas de réponse à la grande question qui taraude Elizabeth Shaw mais aussi David Weyland : d'où venons-nous ?