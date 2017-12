publié le 07/12/2017 à 14:05

Comment envisager un film avec Chewbacca... sans Han Solo ? C'est l'un des enjeux de Star Wars 8, après la tragique disparation du contrebandier à la fin de l'épisode 7. Difficile d'imaginer le Wookie sans son compagnon de toujours, et pourtant il faudra bien s'y faire. Nul doute que le réalisateur Rian Johnson a réussi à imaginer une suite passionnante aux aventures de Chewbacca en compagnie des nouveaux héros de la saga. Attention, la suite du texte contient de potentiels spoilers.



Chewbacca voudra-t-il venger son fidèle compagnon ? Partir en exil ? Les cerveaux des fans bouillonnent. Surtout après les indices quelques diffusés dans les bandes-annonces sombres intenses de cet épisode attendu depuis deux ans. À quelques semaines de la sortie du long-métrage, tour d'horizon des théories les plus probables sur l'avenir de Chewbacca dans Les Derniers Jedi.

Il va devenir l'ami des Porgs

C'est sans doute la révélation la plus étonnante (et charmante) des teasers de l'épisode 8. Chewbacca va se lier d’amitié avec les Porgs, les nouvelles créatures du film. Avec leurs yeux globuleux, leur petite taille et leur cri étrange, ils ont d'ores et déjà conquis le public. Un livre pour enfants a même été publié, Star Wars: The Last Jedi : Chewie and the Porgs, pour en savoir plus sur la relation inédite entre le Wookie et les petites bestioles de la planète Ahch-To.



Chewie devrait "adopter" un petit Porg et l'emmener avec lui dans le Faucon Millenium. Mais, loin de lui faire des câlins, il n'hésite pas à l'envoyer valdinguer contre la vitre du vaisseau pour stopper son petit cri. Ces deux personnages nous réservent sûrement des scènes plus légères que le reste du film.



L'allié de Luke Skywalker contre Kylo Ren

Il est plus que probable que Chewie reste du côté des héros. Il va retrouver Luke Skywalker, qui est également l'un de ses meilleurs amis, sur la planète Ahch-To. Il n'a pas vu le héros depuis des années. Il y conduit Rey à la fin de l'épisode 7. On voit d'ailleurs le Wookie aux commandes du Faucon Millenium pendant la bataille sur la planète Crait. Reste à savoir s'il arrivera à se maîtriser s'il se retrouve face au vaisseau de Kylo Ren.

Une relation amoureuse avec Maz Kanata ?

Là encore, il faut savoir prendre une certaine distance. Lors d'un entretien avec Yahoo Movies, Lupita Nyong'o a confié qu'elle rêverait que les prochains Star Wars explorent une histoire d'amour entre Chewie et Maz Kanata. Il faudrait que les deux personnages se voient enfin, puisqu'ils se sont loupés dans l'épisode 7. Pour se faire, Chewbacca devra se rendre sur Takodana, la planète de Maz Kanata. Ce qui voudrait dire que Luke rencontrerait aussi la célèbre alien, qui a récupéré son sabre laser, qu'il avait perdu dans l'épisode 5 sur Bespin.



Il pourrait prendre la relève d'Han Solo

On peut envisager un Chewie sur les traces (illégales) d'Han Solo. Il a le Faucon Millenium et des années d'expériences auprès du plus plus grand contrebandier de la galaxie. Certes, cela risque d'être compliqué pour discuter calmement avec les clients... Mais, rien n'empêche de penser que Rey pourrait le rejoindre, voire l'aider quelques temps. Rappelons que la jeune femme se pose beaucoup de questions sur son identité et qu'elle s'apprête à suivre un enseignement Jedi.