publié le 26/07/2017 à 11:54

Après les Ewoks, sympathiques petits personnages proches des oursons de l'épisode 6, place aux Porgs de Star Wars 8. Lors d'un entretien pour le site de Star Wars, Pablo Hidalgo, membre de LucasFilm, a présenté officiellement les petites créatures aperçues dans le making-of du film diffusé au D23. Avec leurs yeux globuleux, leurs petites tailles et leurs apparence de petits phoques, les Porgs devraient faire fondre le cœur des fans. "Ils sont originaires d'Ahch-To (où Rey trouve Luke à la fin de Star Wars 7, ndlr) et vivent sur les rochers des falaises de l'île", explique Pablo Hidalgo.



Les Porgs, "sorte de croisement entre pingouin et loutre", selon Pablo Hidalgo, peuvent aussi voler et construisent des nids. "Leurs bébés sont des 'porglets'", poursuit-il sur le site de Star Wars. Peu habitués à la présence d'humains sur Ahch-To, ils ne sont pourtant pas "hostiles" et devraient sûrement nous réserver quelques scènes "mignonnes" dans Star Wars 8, qui s'annoncerait pourtant comme le plus sombre de la saga.