Lucasfilm Ltd. & ™, All Rights Reserved. / Jonathan Olley

Crédit Image : Lucasfilm Ltd. & ™, All Rights Reserved. / Jonathan Olley | Crédit Média : RTLnet | Durée : 23:04 | Date : 13/12/2017

publié le 13/12/2017 à 10:00

Le 8e épisode de Star Wars, Les Derniers Jedi, sort mercredi 13 décembre en France. Nous sommes toujours dans une galaxie lointaine, très lointaine. Les ultimes espoirs de la Résistance, assiégée par le Premier Ordre, au service du Côté obscur, reposent sur les épaules de Rey, jeune femme partie tenter convaincre Luke Skywalker de reprendre du service. Le maître Jedi vit retiré du monde sur une île. Saura-t-elle le persuader de revenir aider la princesse Leia et les nouveaux héros de la lutte ? Qui est vraiment cette jeune combattante et pourquoi semble-t-elle aussi sensible à la Force ?



Toutes les réponses, ou presque, à ces questions, se trouvent au terme des 2h30 d’un film qui prend un peu de temps à s’installer, mais qui ne vous lâche plus une fois lancé à pleine régime avec même une dernière partie époustouflante, une bataille incroyable sur une planète de sel gelé.

L'héritage de George Lucas est dignement respecté dans cet épisode de Rian Johnson qui utilise à la fois les codes que les fans vénèrent depuis 40 ans, tout en imposant sa patte avec notamment pas mal d’humour. "C'est marrant de repenser qu'il y a eu un ou deux moments dans la journée [pour le premier jour du tournage] où vous êtes saisis de vertiges. Mais c'est incroyable combien c'est fugace, la plupart du temps vous faites juste en sorte que la scène à tourner fonctionne", confie Rian Johnson au micro de RTL.

Découvrez les interviews du casting de "Star Wars 8"

Au cœur de ces Derniers Jedi, le personnage de Luke Skywalker. On ne le voyait que quelques secondes il y a 2 ans dans Le Réveil de la Force. Cette fois, il est omniprésent, toujours incarné par Mark Hamill, qui a démarré son aventure Star Wars il y a 40 ans avec La Guerre des Étoiles. "Star Wars était mon premier film. Cela faisait sept ans que je faisais du théâtre et de la télévision et puis j'ai fait ce film et tout le monde est devenu dingue. Alors je me suis dit : 'C'est super, à chaque fois ça sera pareil'. Mais aujourd'hui, je regarde tout ça en mesurant les choses, ce qui est impossible quand vous êtes jeunes", explique l'acteur.



Le film est aussi centré sur Rey (Daisy Ridley), cette jeune résistante envoyée pour convaincre Luke d’aider à vaincre les forces du mal, tout en étant un peu attirée par le Côté obscur. La comédienne, désormais bien installée au cœur de la saga, est encore ébahie de ce qui lui arrive depuis Le Réveil de la Force. Pour Star Wars 8, elle est confrontée à un double challenge : des scènes très physiques et d’autres plus psychologiques. "Le côté physique est sans doute le plus facile, car il suffit de s'entraîner au sabre laser (...) C'est impossible pour les émotions, mais honnêtement, j'ai décidé de faire confiance à Rian [le réalisateur] En fait, il faut être ouvert aux volontés des autres, car c'est mon personnage, mais c'est quelqu'un d'autre qui raconte son histoire", résume Daisy Ridley.

Également au programme de "Laissez-vous tenter"

20 ans après la mort de César, ouverture ce mercredi de la première rétrospective consacrée à l'artiste au Centre Pompidou.