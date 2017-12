VIDÉO - "Star Wars 8" : une scène du film dévoilée dans une featurette ?

Star Wars: The Last Jedi | Training Featurette

publié le 04/12/2017 à 12:32

Préparez-vous à plonger dans les coulisses de Star Wars 8. Une nouvelle vidéo "featurette" du film de Rian Johnson lève le voile sur les entraînements intensifs de Daisy Ridley (Rey) et Adam Driver (Kylo Ren) au sabre laser. Muscles tendus, agilité, dextérité... les deux acteurs sortent le grand jeu pour Star Wars 8. La comédienne britannique, qui avait déjà impressionné lors d'une précédente vidéo, continue d'éblouir Liang Yang, son entraîneur. "Je devais lui apprendre les mouvements en trois jours, mais elle a tout appris en une heure et demie".



L'actrice de 25 ans ne se vante pas pour autant de ses talents de guerrière. Elle souligne simplement son investissement sur le tournage. "Je ne me suis jamais autant dépassée physiquement. C'est comme un exercice mental où vous devez vous dire que vous devez en faire toujours plus", explique l'interprète de Rey.

La jeune femme devra manier le sabre laser sur la planète océanique d'Ahch-To au côté de Luke Skywalker, mais aussi dans d'autres moments. Attention, si vous n'avez pas envie d'en savoir plus, passez votre chemin, car les spoilers sont juste après le GIF

Rey pourrait combattre les Chevaliers de Ren

Une séquence de la vidéo nous montre Daisy Ridley lors d'un combat contre plusieurs assaillants. Ces images nous révèlent peut-être une rencontre musclée aux sabre lasers entre la jeune femme et les Chevaliers de Ren, groupe d'adepte du Côté Obscur qu'on aperçoit dans la vision de Rey dans Star Wars 7. L'occasion de voir les nouvelles prouesses de l'héroïne au sabre, mais surtout d'en savoir plus sur ces mystérieux guerriers.



Adam Driver (Kylo Ren) se bat lui aussi contre deux adversaires. Un indice qui pourrait nous annoncer une scène entre Kylo Ren contre Luke Skywalker et Rey ? Très probable. À moins que Finn ne reprenne le sabre de Rey comme dans Star Wars 7.