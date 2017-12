Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved.

publié le 13/12/2017 à 08:23

C'est l'événement cinéma de la fin d'année 2017. Star Wars, les derniers Jedi, huitième épisode de la saga imaginée par George Lucas, sort mercredi 13 décembre dans les salles françaises. À cette occasion, RTL s'est rendu à Londres pour l'avant-première européenne et y rencontrer tout le casting.



Avec Star Wars VIII, nous sommes dans la suite immédiate du Réveil de la force (2015), sur l'île où Luke Skywalker, retiré du monde, voit débarquer Rey, jeune femme issue de la Résistance. Elle est venue le convaincre de reprendre du service et d’utiliser la Force pour vaincre Mal, ce Premier Ordre qui a succédé à l’Empire.

Le maître Jedi n’est pas bien chaud pour dégainer à nouveau son sabre laser, d’autant qu’il est intrigué par les capacités de sa jeune disciple. Comme Dark Vador, il y a 40 ans, elle semble sensible au côté obscur. Mais le temps presse. Car à l’autre bout de la galaxie, Leia et ses dernières troupes sont en passe d’être rayés du cosmos.

La machine tourne à plein régime

Les derniers Jedi met un peu de temps à décoller et met en scène beaucoup de personnages et de destins croisés. Mais une fois atteint son rythme de croisière, la machine tourne à plein régime avec son lot de batailles spatiales, de créatures étranges comme les Porgs (sorte de pintades croisées avec un hamster), une vraie touche d’humour aussi et une dernière partie époustouflante sur une planète de sel gelé.



Rian Johnson, 43 ans, est le réalisateur de cette énorme superproduction dont les recettes pourraient approcher les deux milliards de dollars. Il n’en revient toujours pas : "C'est marrant de repenser qu'il y a eu un ou deux moments dans la journée où vous êtes saisi de vertige. Vous regardez autour de vous et vous vous dites : 'Oh mon dieu ! C'est 6-PO là-bas ! Qu'est-ce que je fabrique ?' Mais c'est incroyable combien c'est fugace. La plupart du temps, vous n'y pensez pas et faites juste en sorte que la scène à tourner fonctionne en accord avec l'histoire que vous racontez et vos acteurs. En fait, c'est comme de réaliser n'importe quel autre film, sauf ce moment où vous pensez que vous êtes dans le Faucon Millenium".

Rendez-vous en 2019

La cohabitation entre les anciens personnages et les nouveaux est réussie. C'est même le grand point fort du film de Rian Johnson : développer les héros les plus récents, incarnés par Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac ou Adam Driver, et les confronter à la regrettée Carrie Fisher ou à Mark Hamill, bouleversant dans son rôle de Jedi vieillissant.



La France est le premier pays à mettre à l'affiche ce nouveau Star Wars. Le neuvième épisode, dernier cette troisième trilogie, arrivera sur nos écrans en 2019. Puis une quatrième salve de films sera lancée, comme annoncé il y a quelques jours. Disney, qui pilote désormais le vaisseau Star Wars, réussit donc pour l’instant à développer avec respect la formidable aventure crée par George Lucas.