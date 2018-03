publié le 28/12/2016 à 10:52

La galaxie très très lointaine est endeuillée et pleure sa princesse Leia. Carrie Fisher est décédée le 27 décembre à Los Angeles, à la suite de complications liées à une crise cardiaque survenue avant Noël. Des milliers de fans pleurent la disparition de l'actrice emblématique de Star Wars, tout comme ses compagnons à l'écran, dont Mark Hamill, l'interprète de Luke Skywalker dans la saga. Le duo fraternel le plus célèbre de la galaxie, descendants de l’illustre Dark Vador, méchant emblématique de la pop culture.



Sur Twitter, Mark Hamill a salué la mémoire de Carrie Fisher, avec un tweet très touchant, partagé ensuite par les fans. "Elle était NOTRE princesse, pour l'amour du ciel (...) elle a eu un rôle très important dans ma carrière et ma vie personnelle, et les deux auraient été bien vides sans sa présence. Je suis reconnaissant pour sa gentillesse, sa sagesse, sans oublier l'indulgence de ma jumelle de la galaxie, qu'elle a su me montrer à travers les années. Merci Carrie. Je t'aime".