publié le 22/12/2017 à 14:00

Star Wars se conjugue au féminin. Les héroïnes des Derniers Jedi, sorti en salle le mercredi 13 décembre, sont plus nombreuses et plus affirmées que dans Le Réveil de la Force, dans lequel Rey est le personnage central. Elles sont cinq, dont deux nouvelles venues, à mener la résistance contre le Premier Ordre du Suprême Leader Snoke.



Chacune à leur manière, à différents niveaux, elles jouent un rôle déterminant dans l'intrigue de cet épisode VIII et éclipsent quelque peu les personnages masculins, mis, pour une fois, sur le banc de touche.

Rey a de nouvelles alliées dans sa lutte contre le Premier Ordre. Si c'est un plaisir de retrouver la générale Leia Organa, sans doute pour la dernière fois, c'est aussi rafraîchissant de faire la connaissance de nouvelles héroïnes, dont deux continueront sûrement à s'imposer dans le prochain film.

Rey, une héroïne forte habitée par l'espoir

La jeune femme était déjà le personnage central du Réveil de la Force. Rey prend encore plus d'importance dans Les Derniers Jedi. Elle s'y impose comme la principale adversaire de Kylo Ren, qui gagne en puissance et en noirceur. Toujours très sensible à la Force, elle a parfois du mal à résister à l'appel du Côté obscur, mais elle arrive toujours à retrouver le chemin de la lumière.



Débrouillarde et grande gueule dans Le Réveil de la Force, Rey est plus réfléchie, plus posée et beaucoup plus obstinée dans Les Derniers Jedi. Ses rencontres avec Kylo Ren, qu'elle affronte dans l'épisode VII, montre une nouvelle facette de sa personnalité : l'espoir. Tout au long du film, Rey ne perd pas l'espoir de pouvoir changer le destin de Kylo Ren, afin qu'il redevienne Ben Solo. Elle garde aussi espoir dans le rôle des Jedi et leur importance pour retrouver l'équilibre perdu avec l’avènement du Premier Ordre.

Sa détermination et sa foi dans la Force lui permettent de s'imposer à la tête d'une nouvelle rébellion, et lui permettra de prendre, petit à petit, le relais de la générale Organa.

Leia, la générale pleine de sagesse

Depuis l'épisode 7, on ne dit plus princesse Leia mais générale Organa car c'est elle qui dirige la Résistance dans son combat contre le Premier Ordre. Femme forte, elle avait aussi un instinct maternel très présent dans Le Réveil de la Force, et qui se retrouve un peu dans Les Derniers Jedi.



Mais Rian Johnson va plus loin et lui fait perdre, peu à peu, cet instinct maternel. Si elle sent la présence de son fils, lorsque son vaisseau est près du sien, elle s'en détache peu à peu et commence à réaliser, au fond, qu'il est trop tard pour sauver Ben Solo.

Les Derniers Jedi montre aussi une nouvelle facette Leia, celle de la sagesse. Bien sûr, quarante ans sont passés depuis sa première apparition dans la saga et Leia a mûri mais Le Réveil de la Force montrait moins ce côté très sage qu'elle a pu développer.



Dans l'épisode VIII, elle préfère se mettre en retrait de l'action, pour analyser la situation, et se comporte souvent comme une tutrice avec Poe Dameron. Elle le teste pour qu'il apprenne de ses erreurs, elle veille sur Rey et s'impose comme la figure de la sagesse de cet épisode.

Rose, la nouvelle héroïne

Une nouvelle jeune héroïne fait son apparition dans Les Derniers Jedi. Sœur de la pilote Paige, Rose est mécanicienne pour la Résistance, et travaille donc dans l'ombre des généraux et de ses pilotes aguerris. Si elle semble être timide et un peu naïve dans les premiers instants, le spectateur comprend rapidement qu'elle est en réalité très débrouillarde et qu'elle va devenir une alliée de poids pour Finn.



Rose compense rapidement le manque de réflexion de Finn, qui est bien plus impulsif qu'elle. Mais attention, elle n'est pas seulement là pour contre-balancer les faiblesses du héros, elle mène rapidement leur mission, qui les envoie sur la planète Canto Bight. D'une grande sensibilité, elle est très ouverte au monde qui l'entoure et c'est elle qui ouvre les yeux de Finn sur certaines injustices et qui le pousse à aller voir au-delà des apparences. Elle a une notion de la justice et de la moralité qui est très affirmée.

Kelly Marie Tran interprète le rôle de Rose dans "Star Wars 8 : Les Derniers Jedi". Crédit : Capture d'écran YouTube

Son statut de mécanicienne, qui fait qu'aucun gradé de la Résistance ne la connaît, donne une nouvelle dimension aux héros de la Résistance : tout le monde peut devenir un héros ou une héroïne.

Holdo, l'amirale mal-aimée

Holdo est une des proches de la générale Organa et celle qui devait logiquement lui succéder. Lorsque Leia ne peut plus commander la Résistance pour un temps, pour une raison que nous ne dévoilerons pas, c'est elle qui prend la direction des opérations, avec un style très différent. Elle a mené les opérations dans l'une des batailles principales de la guerre contre l'Empire.

Laura Dern et Carrie Fisher dans "Star Wars 8" Crédit : capture d'écran YouTube

C'est dans l'opposition avec Poe que l'amirale Holdo se révèle le mieux : elle est plus discrète que Leia, plus secrète et plus autoritaire. Alors que Leia accepte certains abus de Poe, comme sa désobéissance pendant une mission, l'amirale Holdo ne laisse rien passer et surtout, ne veut pas communiquer ses plans avec un subalterne.



Si elle paraît très froide au début, l'amirale Holdo prend en réalité beaucoup de recul sur l'action et on comprend rapidement qu'elle fait passer le bien de la Résistance avant le sien. Elle est prête à se sacrifier pour la cause qu'elle défend, plus que Poe, Leia, Rey ou Finn.

Mais que fait Maz Kanata ?

Elle manque cruellement à l'appel des Derniers Jedi. Celle qui faisait sa première apparition dans Le Réveil de la Force n'a qu'une scène minuscule dans ce nouvel épisode, mais qui peut laisser présager un rôle plus important pour la suite. On la retrouve avec ses lunettes rondes en train de jouer du sabre laser, sans se départir de son humour légendaire.



Mais Maz Kanata reste très vague sur ses adversaires et mentirait peut-être à ses amis. Dotée d'une grande sagesse, Maz Kanata aurait pu apporter beaucoup plus à ce huitième épisode et aurait mérité une apparition un peu plus longue et un peu plus importante. À charge de revanche pour l'épisode IX, dont la sortie est prévue en 2019.