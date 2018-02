On en sait plus sur deux héros et une héroïne de "Solo"

publié le 22/02/2018 à 07:30

Qui sont les nouveaux personnages de Solo : A Star Wars Story ? Quelques semaines après la diffusion d'une première bande-annonce, le très renseigné Entertainment Weekly a dévoilé les portraits de trois compagnons de Han Solo. Attention, si vous n'avez pas envie d'en savoir plus sur le spin-off consacré au célèbre contrebandier, poursuivez votre route dans la galaxie très très lointaine, parce que la suite contient des spoilers.



Avant de rencontrer Obi-Wan Kenobi et Luke Skywalker à Mos Eisley dans La Guerre des Étoiles (épisode 4), Han Solo a fait partie d'une équipe de repris de justice. Parmi eux, Lando Calrissian (Donald Glover), le meilleur ami du héros qu'on voit dans les épisodes 5 et 6, mais aussi Chewbacca.

Quant aux autres personnages, dont Qi'ra incarnée par Emilia Clarke de Game of Thrones, on ne sait encore rien. Mais, Entertainement Weekly a donné plus de détails sur leur chef Tobias Beckett (Woody Harrelson), Val (Thandie Newton de Westworld) et Dryden Vos (Paul Bettany, alias Vision chez Marvel).

Tobias Beckett, le mentor de Han Solo

Le rôle de Woody Harrelson avait fuité bien avant les premières informations officielles de Solo. Il est le mentor de Han Solo. "Il façonne Han plus que quiconque, alors que ce dernier se rend compte que dans un monde sans loi, il doit essayer d'avoir un code moral", a expliqué le réalisateur Ron Howard dans les colonnes du média américain. Plus encore, les scénaristes ont relu L’île au trésor de Robert Louis Stevenson pour que une relation mentor/apprenti entre Han et Tobias comme celle du jeune Jim Hawkins et du pirate Long John Silver.



Les fans de la galaxie très très lointaine y verront aussi une relation qui rappelle celle d'un maître Jedi et de son padawan comme Qui-Gon Jinn et Obi-Wan Kenobi (épisode 1), le même Obi-Wan et Anakin Swywalker ou encore Maître Yoda et Luke Skywalker (épisodes 5 et 6). "Han entre de force, en quelque sorte, dans la vie de Woody. C'est une relation qui aura un énorme impact sur le genre de personne que Han va devenir", conclut Ron Howard.







Val, l'alliée de Tobias

Les producteurs de Solo ont été un peu plus avares en description sur le personnage de Val. "Elle est proche de Tobias, c'est comme cela que Han va le rencontrer. Ils sont collègues depuis un long moment", a d'abord expliqué Kathleen Kennedy, la présidente de Lucasfilm. Avec son blaster, nul doute que Val est une tireuse professionnelle, pas le moins du monde impressionnée par le jeune pilote Solo. "Je dirai qu'au premier coup d’œil, elle n'a pas confiance en Han - ce que ressentent de nombreuses personnes qui le rencontre dans sa vie [comme Luke dans l'épisode 4]. Elle est un peu sceptique quand elle le rencontre, mais leur relation va prendre une direction intéressante", poursuit le scénariste Jon Kasdan. Annoncerait-il une histoire d'amour entre les deux héros ? Il faudra patienter avant d'en savoir plus.

Dryden Vos, "le Parrain"

C'est Entertainment Weekly qui présente ce personnage comme "le Parrain" du film. Un criminel qui a réussi à devenir un grand nom du banditisme sans se salir les mains et avec classe. "Il réunit un côté fanfaron et classe, tout en étant un véritable danger, ce qui est amusant, à mon sens. C'est le personnage le plus ancré dans la criminalité par rapport aux autres", démarre Jon Kasdan. On n'en saura pas plus sur Dryden Vos, qui n'a pas fait d'apparition dans la première bande-annonce du film. Selon le média américain, il pourrait être l'un des méchants de l'histoire. Ce nom peut quand même être familier pour les fans de la série Clone Wars, puisqu'il se rapproche de celui du Jedi Quinlan Vos. Mais, Lucasfilm a bien spécificité que ce n'était qu'"une coïncidence".