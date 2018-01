publié le 17/01/2018 à 12:39

Il était temps ! Après de longs mois d'attentes, Lucasfilm vient de dévoiler le synopsis officiel de Solo: A Star Wars Story, le prochain spin-off Star Wars centré sur Han Solo. Si vous n'avez pas envie d'en savoir plus, dirigez votre Faucon Millenium vers une autre galaxie, car la suite du texte contient des spoilers.



Sans grande surprise, l'intrigue de Solo : A Star Wars Story se déroulera avant les événements de La Guerre des Étoiles (épisode 4) où Han Solo rencontre Luke Skywalker et Obi-Wan Kenobi à Mos Eisley. On apprendra aussi comment le célèbre contrebandier a rencontré Chewbacca, le Wookie devenu son copilote et meilleur ami, ainsi que sa rencontre avec Lando Calrissian, premier propriétaire du Faucon Millenium.

"Montez à bord du Faucon Millenium et voyagez dans une galaxie très très lointaine. Solo : A Star Wars Story est une toute nouvelle aventure Star Wars avec la plus grande canaille de la galaxie. Tout au long d'une série d’escapades audacieuses au cœur d'un monde criminel sombre et dangereux, Han Solo va rencontrer Chewbacca, son excellent futur copilote et Lando Calrissian, célèbre parieur, dans un voyage qui changera la vie de l'un des héros les plus inattendus de la saga", dévoile le site officiel de Star Wars.

Reste donc à savoir quand sortira la première bande-annonce du film, avant sa sortie prévue le 23 mai prochain.