publié le 13/06/2018

La communauté Game of Thrones est en fête. Il y a quelques jours, HBO a confirmé qu'un premier spin-off de la série mondialement connu est en préparation. Sous la houlette de la scénariste Jane Goldman et de l'auteur George R.R. Martin, il sera probablement diffusé en 2020, soit un an après la saison 8 de Game of Thrones.



La preuve que HBO prépare déjà la suite de cette ultime saison, aussi attendue que redoutée par les fans.

L'occasion d'en savoir plus sur cet immense univers né dans les œuvres éponymes de George R.R. Martin. Avec ce premier spin-off qui se déroule 10 000 ans avant les événements de la série, le public sera d'ailleurs transporté à "l'origine du monde, de l'Âge d'or des Héros à ses heures les plus sombres". Que représente plus précisément cet Age des Héros dans l'histoire de Game of Thrones ?

L'Âge des Héros raconte la genèse de Westeros

Les Enfants de la Forêt sont les créatures magiques qui habitaient le monde de Westeros avant l'arrivée des Premiers Hommes Crédit : HBO

L'Âge d'Or est principalement une période marquée par les contes et les légendes, puisque l'écriture n'existait pas encore à cette époque. Il est donc difficile de savoir réellement ce qu'il s'est passé pendant ce temps.



Selon l'encyclopédie de Game of Thrones, L'Âge d'Or a duré 4 millénaires. Il a démarré avec le Pacte entre les Enfants de la Forêt ("des elfes des bois" qu'on découvre dans les saisons 4 et 7) et les Premiers Hommes (les premiers habitants de Westeros) après des générations et des générations de guerres. il s'achève après l'invasion "barbare" des Andals venus d'Esos (territoire situé à l'est de Westeros où se trouvent les villes de Dorne et de Bravos). Ce sont eux qui apportent le système d'écriture dans le royaume.



La plupart des grandes maisons de Westeros ont été fondées pendant cette période : Bran le Bâtisseur (Stark), Lann le Futé (Lannister), Artys Arryn (Arryn, famille de Catelyn Stark) et le Roi Gris (Greyjoy des Îles de Fer).

Une ère marquée par La Longue Nuit

La Longue Nuit est l'un des plus grands événements de l'histoire de Game of Thrones. C'est lorsque les Marcheurs Blancs, les zombies des glaces créés par les Enfants de la Forêt pour au départ combattre les Premiers Hommes, décident d'attaquer Westeros. Leur arrivée provoqua le plus long hiver que le royaume est connu. Il dura toute une génération et entraîna la mort de milliers d'hommes, femmes et enfants.



Les Premiers Hommes et les Enfants de la Forêt décident alors de s'unir pour repousser la menace lors de la Guerre de l'Aube. Selon la légende, le Prince Azor Ahai aurait permis la victoire grâce à son épée enflammée. Son héritier(e) vivrait parmi les personnages que nous connaissons de la série.



Et la construction du Mur

Le Mur a été construit pour repousser les Marcheurs Blancs Crédit : HBO

Après la Guerre de l'Aube, les Enfants de la Forêt et les Premiers Hommes décident de construire le Mur afin de protéger les populations d'un nouvel assaut des Marcheurs Blancs. Selon la légende, Bran le Bâtisseur (le fondateur de la maison Stark) a pu le construire avec l'aide des sors des Enfants de la Forêt. La Garde de Nuit est fondée à la même époque. Elle doit surveiller les terres du Nord et repousser les Marcheurs Blancs . Si le spin-off est centré sur La Longue Nuit, ce sera l'occasion d'en savoir plus sur les origines du Mur et les premiers membres de la Garde de Nuit.