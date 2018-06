publié le 06/06/2018 à 09:03

L'exposition Game of Thrones : The Touring Exhibition vient d'ouvrir à Paris porte de Versailles. Game of Thrones, c'est la série de tous les superlatifs... C'est de la fantasy, adaptation d'une série de romans de l’écrivain américain George R. R. Martin, diffusée aux États-Unis sur HBO et chez nous sur OCS.



L'histoire peut se résumer ainsi : nous sommes dans un pays imaginaire, Westeros, à l'époque médiévale où sept illustres familles convoitent le pouvoir représenté par un trône, le Trône de fer. Un drame aux accents shakespeariens qui trouve ses sources dans l'Histoire, celle de la guerre des Deux Roses en Angleterre... Une saga qui pioche aussi dans Les rois maudits de notre Maurice Druon national.

La série est l'une des plus chères, des plus rentables et des plus regardées de l'histoire. Un phénomène qui ne manquera pas d'attirer les fans porte de Versailles. Cette expo officielle Game of Thrones, vous allez la parcourir par groupes, d'où les horaires sur les billets, après avoir vu un film résumant la série... Un effet de fumée et de portes qui s'ouvrent brutalement va vous plonger tout de suite dans Westeros.

Costumes, bijoux, armes... Tout a été porté ou utilisé par les acteurs (que RTL Super a pu interviewer) et vous allez les voir de très près. De quoi découvrir des détails que vous ne pouviez pas remarquer forcement à l'écran... La finesse de certaines armures, le tressage d'une robe en cuir, les gravures sur les pommeaux des épées... Pour vous plonger complètement dans l'univers de cette série, la production de l'exposition a aussi créé un univers olfactif : ici un crane de dragon et dans vos narines soudain... une forte odeur de cendres.



L'expo Game of Thrones : The Touring Exhibition à découvrir à la porte de Versailles, à Paris, jusqu'au 2 septembre 2018.