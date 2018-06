publié le 01/06/2018 à 17:19

La saison 8 de Game of Thrones est encore très, très lointaine. Il va falloir attendre 2019 pour découvrir la fin de la saga de fantasy et découvrir si le Roi de la Nuit va triompher des quelques héros de la série toujours en vie.



Pour patienter, l'exposition Game of Thrones, porte de Versailles à Paris, vient d'ouvrir ses portes le 1er juin 2018. L'occasion de découvrir les costumes, armes et objets utilisés par les acteurs. Une expérience immersive durant laquelle RTL Super a rencontré Carice van Houten, l'actrice qui interprète Mélisandre, la terrible prêtresse rouge de la série.

Pas de spoilers naturellement, les contrats des acteurs et la surveillance des équipes de HBO est constante, mais l'actrice nous a confié son analyse sur la symbolique globale de la série, maintenant que le tournage de la fin est terminé. "Dans l'ensemble, je pense que peu importe ce que chacun prêche dans la série, la vérité est que nous allons tous mourir à la fin. Je suis désolée, s’excuse-t-elle dans un sourire. Pour moi c'est vraiment la moralité, l'objectif de cette série télévisée".

Et la comédienne de continuer : "Les Marcheurs blancs ne sont qu'une métaphore de la mort. Une mort auquel nul ne peut échapper, que vous soyez un roi ou un paysan, jeune ou vieux. Peu importe. C'est ce que l'on doit gérer. Se battre pour le pouvoir ça n'a pas de sens, parce qu'il y a un autre ennemi. Je peux me tromper mais c'est ma théorie sur la série".



Une interview (en vidéo en haut de cet article) où nous parlons aussi de son personnage qui a connu une grande révélation lors de la dernière saison, de la fin de la série, de son costume et... d'enfants brûlés vifs pendant des goûters d'anniversaire.