publié le 09/06/2018 à 05:14

Les fans de la série Game of Thrones redoutent plus que tout 2019, année de diffusion de la 8e et dernière saison de la série culte. Pour sécher les larmes de son public, HBO a annoncé vendredi 8 juin la réalisation prochaine d'un prequel, révèle The Hollywood Reporter (en anglais).



L'histoire narrée par cette série dérivée se déroulera "des milliers d'années" avant celle contée par la série. Le prequel devrait se pencher sur "la chute du monde, de son apogée jusqu'à ses heures les plus sombres", explique The Hollywood Reporter.

La chaîne câblée a simplement commandé un épisode pilote dont l'écriture sera confiée à la scénariste Britannique Jane Goldman et à l'auteur américain George R. R. Martin. Pour l'heure, aucune date de sortie n'a été dévoilée. Les fans devront donc encore prendre leur mal en patience.