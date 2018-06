publié le 11/06/2018 à 13:35

C'est une grande nouvelle pour les fans de Game of Thrones. Alors que la série culte se terminera avec une huitième saison l'été 2019, HBO a officiellement commandé un premier spin-off (série dérivée). La nouvelle a été annoncée par le média américain The Hollywood Reporter De quoi rassurer les fans qui appréhendent déjà l'ultime saison de Game of Thrones prévue pour 2019



HBO prépare déjà la suite de cette ultime saison, aussi attendue que redoutée par les fans. Cinq spin-off ont en effet été annoncé par la chaîne américaine en mai dernier. Tous permettront d'en savoir plus sur l'univers imaginé par l'auteur George R.R. Martin, pour continuer de régner sur le monde du petit écran.

Avec l'annonce officielle de ce premier spin-off, RTL Super fait le point sur les premières informations concernant le synopsis et l'équipe de production.

L'histoire se déroulera 10.000 ans avant la série

Ce premier spin-off de Game of Thrones se déroulera "des milliers d'années" avant les événements de la série diffusée sur HBO aux Etats-Unis. Point de Jon Snow et autres personnages bien connus du public, mais une découverte d'un tout nouvel univers centré sur "l'origine du monde, de l'Âge d'or des Héros à ses heures les plus sombres", comme le précise The Hollywood Reporter. On pourrait donc en apprendre plus sur les personnages à l'origine des familles que nous connaissons dans la série comme Bran le Bâtisseur, fondateur de la maison Stark et superviseur de la construction du Mur (qui sépare Westeros du territoire des sauvageons).



Et dans un communiqué officiel, la chaîne HBO a ajouté que ce spin-off dévoilera "des terrifiants secrets de l’histoire de Westeros à la véritable origine des Marcheurs Blancs, en passant par les mystères de l’Est et l’histoire légendaire des Stark, ce ne sera pas l’histoire que vous pensiez connaître”. Une description qui augmentera l'impatience des fans autour de ce prequel puisqu'on ne sait pas grand-chose des Marcheurs Blancs, les grands antagonistes de la série.

Jane Goldman et George R.R. Martin aux commandes

L'épisode pilote du spin-off a été écrit par la scénariste Jane Goldman (Kick-Ass, Kingsman, X-Men : Le Commencement) et l'auteur George R.R. Martin. Jane Goldman sera aussi créditée en tant que réalisatrice de cet épisode, épaulée par Vince Gerardis, producteur actuel de Game of Thrones et Daniel Zelman, co-créateur de Damages et Bloodline. Mais ce travail devrait, une nouvelle fois, retarder la sortie de Winds of Winter, le sixième tome de la série, très attendu par les fans.

Une diffusion pour 2020 ?

Casey Bloys, le directeur des programmes d'HBO, a été clair lors d'un entretien avec The Hollywood Reporter : les spin-off (5 au total) seront diffusé "au moins un an après le dernier épisode de la série [saison 8]". Comme la saison 8 a été annoncée pour l'été 2019, le premier spin-off pourrait donc être diffusé en 2020. Le temps de laisser les fans se remettre du final (probablement tragique) de la série et d'attendre avec tout autant d'impatience ce premier prequel. Dans tous les cas, l'univers de Westeros n'est pas prêt de quitter le petit écran puisque quatre autres spin-off sont aussi prévus par HBO.