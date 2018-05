publié le 22/05/2018 à 12:27

La fin de Game of Thrones. Prévue pour 2019, la saison 8 est d'ores et déjà très attendue par les fans. Et si aucune information ou photos officielles n'ont été communiquées, le public se rattrape en élaborant toutes sortes de théories. L'une d'entre elles serait confirmée après la publication de photos (non-officielles) du tournage, sur le blog Watchers on the Wall. Attention, la suite du texte contient de potentiels spoilers.



Les fans s'en doutent, mais la saison 8 de Game of Thrones leur réserve une immense bataille. Selon une théorie très vogue, elle se déroulera à Port-Réal, la capitale de Westeros, entre l'armée de Cersei Lannister et celle de Jon Snow-Daenerys Targaryen. Et selon les photos relayées par le site de fans, la capitale sera fortement endommagée par le combat. Plusieurs décors sont ainsi détruits, probablement par les dragons de Daenerys et une partie des soldats du Nord.

Drogon et Rhaegal pourraient aussi transformer la capitale en barbecue géant. Une vidéo du tournage montre une gerbe de flammes devant un fond vert, ce qui laisserait penser à une attaque telle qu'on a pu la voir dans l'épisode 4 de la saison 7 lorsque Drogon brûle les soldats Tyrell et Lannister.