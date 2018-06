publié le 16/06/2018 à 08:30

Pour la première fois depuis 2011, Game of Thrones ne sera pas présent au Comic-Con de San Diego, soit le plus grand événement mondial de la pop culture. Une information révélée par le très renseigné Entertainment Weekly, à un mois du début des festivités.



Et le média américain ne s'arrête pas là dans ses révélations. Westworld, autre série très populaire de la chaîne HBO ne sera pas non plus représentée à San Diego. Deux annonces difficiles à encaisser pour les fans de ces deux séries. En effet, le Comic-Con de San Diego permet généralement aux publics de découvrir des bandes-annonces et de rencontrer les acteurs et les actrices des films/séries en vogue.

Et à un an de la diffusion de la saison 8 de Game of Thrones, ce Comic Con qui se déroulera du 12 au 19 juillet 2018, aurait pu servir à HBO de faire quelques annonces, voire de dévoiler un teaser. Pourquoi la chaîne américaine a-t-elle donc annulé les venues de ses deux séries à San Diego ?

Un problème de "planning de production"

C'est dans un communiqué officiel, relayé par EW, qu'HBO a dévoilé les raisons de l'absence de GoT et Westworld à San Diego : " À cause des plannings de production et les dates de diffusion de Game of Thrones et Westworld, les séries ne seront pas présentes au Comic-Con de San Diego cet été (....) nous remercions chaleureusement les fans pour leurs réponses enthousiastes au fil des ans. Nous avons hâte de revenir prochainement".



La saison 8 de Game of Thrones étant prévue pour 2019, cela aurait été un peu trop tôt de la dévoiler cet été. Avec ses six épisodes de deux heures chacun, on se doute que le tournage n'est pas fini et qu'HBO n'aurait donc pas pu dévoiler de premières images officielles à San Diego. Quant à Westworld, une saison 3 n'a pas encore été annoncée puisque la saison 2 est en cours de diffusion.