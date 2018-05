publié le 12/05/2018 à 08:02

"Valar Morghulis". Cette phrase répétée maintes fois dans Game of Thrones, les fans l'ont bien compris : "tous les hommes doivent mourir". Et ce n'est pas dans l’ultime saison attendue en 2019, que la grande faucheuse sera tendre avec nos personnages préférés. Mais qui pourrait mourir ? Alors que les théories sont nombreuses sur les forums, une intelligence artificielle a établi la liste très précises des prochaines victimes de Westeros. Attention, la suite contient des spoilers potentiels.



Taylor Larkin est un scientifique américain, expert en data (mégadonnées). Sur le blog Data Robot, il explique avoir créé un algorithme capable de prédire la mort des personnages de Game of Thrones.

Pour parvenir à son résultat, il a analysé les 2.000 personnages de cet univers inventé par George R.R. Martin ainsi que leurs traits de caractère grâce au Wikipédia consacré à la série. Âge, famille, statut social, membres de leur entourage déjà mort(e)s, tout a été analysé par l'intelligence artificielle.

Qui a donc le plus de chances de mourir dans la saison 8 ?

Selon l'algorithme, un personnage de GoT a le plus de chances de mourir dans la saison 8 s'il répond à l'un de ses 4 critères : s'il ou elle est âgé(e), membre des Targaryen, originaire du Nord et s'il a déjà perdu des proches. Et voici les résultats :



Daenerys Targaryen : 83,77 %

Jaime Lannister : 72,91 %

Tyrion Lannister : 70,76 %

Bran Stark : 66,02 %

Cersei Lannister : 60,39 %

Jon Snow : 58,99 %

Euron Greyjoy : 54,95 %

Sansa Stark : 50,28 %

Arya Stark : 49,04 %

Gendry : 39,87 %



Votre cœur est prêt de lâcher ? Qu'on se rassure, rien ne prédis que l'algorithme a entièrement raison. Mais, il faut bien reconnaître que de nombreux et nombreuses fans pensent depuis plusieurs épisodes que Daenerys succombera dans la saison 8. Affaiblie après la perte de son dragon, transformé en créature de Glace par le Roi de la Nuit, Daenerys fait route vers le Nord avec Jon Snow pour rallier les peuples à leur cause.



Quant à Tyrion et Jaime Lannister, ils ont réussi tous les deux à affronter Cersei. Le premier en devant la Main de Daenerys, le second en décidant d'honorer la promesse de sa sœur et amante en secourant les troupes du Nord contre les zombies de glace. Nul doute que la vengeance de Cersei se prépare... Réponse en 2019.