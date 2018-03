publié le 25/07/2017 à 12:03

La guerre est déclarée. Après avoir conquis la critique et le public en 2016, Westworld va s'offrir une seconde saison. Une première bande-annonce sanglante de ce deuxième acte a été projetée lors du Comic Con de San Diego. Seul le chaos et le désordre semblent désormais régner sur le parc d'attractions, où de riches personnes se rendent pour se plonger dans l'univers du Far West.



Maeve, Dolorès et Teddy sont de retour et ils sont prêts à en découdre. Teddy et Dolorès parcourent le parc, laissant des cadavres sur leur passage. Mais ces morts sont-elles des humains ou des machines ? Le trailer reste ambigu sur le sujet. Les fans reconnaîtront également le mystérieux Homme en noir, incarné par Ed Harris, qui semble une nouvelle fois prêt à un bain de sang.

Il faudra cependant patienter jusqu'en 2018 pour découvrir la révolte des androïdes dans Westworld, dont les épisodes seront disponibles en France 24 heures après sa diffusion américaine, sur OCS.