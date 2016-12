L'ouvrage de Thibaud Villanova propose 40 recettes inspirée de l'univers de "Star Wars" afin de créer un pont entre la saga et la gastronomie.

> "Star Wars cantina", le livre de recette qui permet de manger comme un Jedi Crédit Image : Capture d'écran Instagram / Beth Wilks Crédit Média : Agnès Bonfillon Télécharger

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Quels goûts ont les plats que dégustent les héros d'Harry Potter, du Seigneur des Anneaux ou encore de Star Wars ? Cette question existentielle anime Thibaud Villanova, chef cuisinier et "expert en culture geek". Dans son livre Star Wars Cantina, le gastronome aide le lecteur à mijoter une quarantaine de recettes provenant "d'une galaxie très lointaine".



"L'idée est de réaliser des menus autour de dix grandes planètes emblématiques", explique le trublion du goût. L'aventure culinaire débute ainsi sur la célèbre Tatooine pour continuer sur Bespin où un menu aérien attendra le lecteur. Pas de panique, 80% des recettes issues du livre sont accessibles aux Padawan, c'est-à-dire aux aspirants Jedi. "L'idée est de créer un pont entre Star Wars et la gastronomie", insiste Thibaud Villanova.



Entre chaque chapitre se glissent des pages de "data" qui rappelle au lecteur "les choses importantes qui se déroulent dans la saga ainsi que des astuces culinaires. Le but recherché ? "Vulgariser le plus possible", à l'image de ce que le cuisinier réalise avec Gastronogeek.