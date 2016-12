Le réalisateur Gareth Edwards révèle que la scène de fin initiale de "Rogue One" était différente avant que le film ne reparte en tournage en avril dernier. Attention, spoilers !

21/12/2016

Et si Rogue One avait une autre fin ? C'est ce que révèle le réalisateur Gareth Edwards, comme le rapporte The Telegraph. Une confession "logique", puisque le film a été retourné en avril dernier, après la critique négative de Disney et les retours d'un panel de spectateurs. Peu de détails ont filtré sur cette nouvelle séance de tournage, si ce n'est que le film a dû être modifié pour être "plus fidèle à la saga". On en sait donc maintenant un peu plus, notamment sur le final du spin-off. Attention, énormes spoilers à prévoir si vous n'avez pas vu Rogue One.



Mois d'une semaine après sa sortie, Rogue One cartonne au box-office mondial. En France, il a même enregistré le meilleur démarrage de 2016 ! Un résultat qui ne surprend guère, vu la réussite du film, qui montre pour la première fois comment un commando de Rebelles s'est emparé des plans de l'Étoile Noire, juste avant l'épisode 4. Gareth Edwards a ainsi signé un film de guerre intergalactique spectaculaire, encore jamais vu dans la galaxie Star Wars. Mais, le destin de Jyn Erso et ses camarades étaient nettement différents dans la première version du film. Attention, spoilers après ce GIF.

On savait que Rogue One était une mission suicide, mais on ne s'attendait pas à une telle hécatombe de héros. Pourtant au départ, certains d'entre eux devaient survivre, même si on ne sait pas vraiment qui. Seulement Disney et Lucasfilm n'ont pas aimé cette fin optimiste. "On a d'abord pensé qu'on ne pouvait pas faire une fin où tous les héros meurent. Mais Kathleen Kennedy (présidente de Lucasfilm) et les membres de Disney ont déclaré que c'était logique puisqu'aucun ne réapparaît dans Un nouvel espoir. Jusqu'au dernier moment, je me suis attendu à l’intervention de quelqu'un me disant : 'Tu sais quoi, on pourrait filmer une dernière scène où nous voyons que Jyn et Cassian vont bien et qu'ils partent sur une autre planète. Mais, ce n'est jamais arrivé", explique le réalisateur.