publié le 18/04/2018 à 18:24

Loki est sans aucun doute le meilleur "méchant" de Marvel au cinéma. Manipulateur, rusé, mais aussi proche de la rédemption, il a réussi à gagner le cœur du public depuis sa première apparition dans Avengers. Incarné avec brio par Tom Hiddleston, Loki est un être complexe qu'on ne peut pas vraiment ranger dans la case "super-vilain".



Jaloux de son frère, il n'a de cesse d'essayer de lui nuire, mais aussi de l'aider à chacune de leurs aventures. Va-t-il enfin changer dans Avengers : Infinity War ? Le doute est permis.



On le sait, Avengers : Infinity War va pousser nos héros jusque dans leurs retranchements. Avengers, Gardiens de la Galaxie, Wakandais(e)s... Les personnages Marvel vont devoir s'allier pour combattre le titan Thanos, qui veut récupérer les Pierres de l'Infini. L'une d'elle, la Pierre de l'Espace, se trouve avec Loki. Reste à savoir, s'il est enfin prêt à devenir un héros ou sauver sa peau au détriment de son frère...

Un homme nouveau depuis "Thor : Ragnarok"

Dans la légende Marvel, Loki est le dieu de la Ruse et de la Tromperie. Des "talents" à l'opposé des valeurs transmises sur Asgard, sa terre d'adoption. En effet, Loki a été adopté par Odin après la mort de père Laufey, le roi des géants des glaces de Jötunheim (on l'apprend dans Thor). Il nourrit ainsi depuis son enfance une haine incommensurable contre son frère. Loki essaye toujours de lui nuire. Mais, les deux frères parviennent enfin à se réconcilier dans Thor : Ragnarok, surtout parce que Thor accepte que Loki ait choisi "le côté obscur".

Loki devient même un héros après cette discussion. Il aide son peuple à s'échapper d'Asgard avant sa destruction et combat les soldats d'Héla aux côtés de Hulk et Valkyrie. D'ailleurs, dans un entretien pour le média Collider, Tom Hiddleston (son interprète), confie que "Loki ne peut pas être juste un farceur espiègle (...) Les événements de Ragnarok le font changer pour toujours".

Preuve que Loki est sur la voie de la rédemption. Il serait d'ailleurs un excellent allié dans la lutte contre Thanos, puisqu'il sait comment "fonctionnent" les super-vilains, pour en avoir été un pendant de nombreuses années.

Mais, il pourrait mourir dès le début d'"Avengers : Infinity War"

Selon certains médias outre-Atlantique comme Bustle, Loki sera le tout premier personnage à mourir dans Avengers : Infinity War. La scène se déroulera dans le vaisseau des Asgardiens que Thanos et l'Ordre Noir vont attaquer, comme on le voit dans la scène post-générique de Thor : Ragnarok. Thanos compte bien récupérer la Pierre de l'Espace que Loki a réussi à emporter avant la destruction d'Asgard.



Rappelons que le titan lui avait offert la Pierre de l'Esprit dans Avengers pour l'aider à mettre la main sur la Pierre de l'Espace. Mais, il échoue et perd ainsi deux Pierres, de quoi s'attirer les foudres de Thanos.



Et dans les bandes-annonces d'Infinity War, on a beau voir Loki lui donner le Tessaract, on remarque surtout son visage crispé et les cadavres qui l'entourent. Probablement des Asgardiens que Thanos et son Ordre Noir ont assassiné pour forcer Loki à lui rendre "son bien". Thanos devrait ensuite tuer Loki, avec la Pierre de l'Espace, en obligeant Thor à regarder la scène. Loki devrait ainsi mourir en héros.