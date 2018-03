"Avengers : Infinity War" bat un nouveau record avant sa sortie

Star-Lord et Iron Man dans la nouvelle bande-annonce d'"Avengers : Infinity War"

publié le 20/03/2018 à 15:34

Faut-il encore douter du succès d'Avengers : Infinity War ? Moins d'un mois avant sa sortie, le film qui réunira la plupart des héros et héroïnes Marvel dans une même histoire, bat déjà un record. Selon le site américain Fandango,Infinity War a enregistré un nombre record de préventes avant son arrivée dans les salles américaines, le 27 avril prochain. Selon le site, sur un échantillon de 1.000 fans qui ont déjà pris leurs places, 97% sont impatient(e)s de découvrir comment autant de super-héros et héroïnes vont cohabiter à l'écran.



En effet, dans Avengers : Infinity War, les Avengers, mais aussi les Gardiens de la Galaxie et Black Panther (qui cartonne toujours au box-office) seront ensemble. Ils vont affronter le titan Thanos, qui veut récupérer les 6 Pierres de l'Infini, qu'on retrouve dans presque tous les films Marvel depuis Avengers en 2001.

Le film des frères Russo bat ainsi le record du nombre de préventes détenu en février dernier par Black Panther de Ryan Coogler, qui avait détrôné Captain America : Civil War. En décembre dernier, son premier trailer marqué par l'apparition de Thanos avait pulvérisé les records de vues en 24 heures sur YouTube. Dire qu'Avengers : Infinity War est attendu de pied ferme par la communauté Marvel n'est donc qu'un euphémisme.