publié le 19/02/2018 à 12:47

Si vous passez un mauvais début de semaine, Darryl Jacobson devrait vous redonner le sourire. Le colocataire, on ne peut plus humain, de Thor, est de retour dans une vidéo hilarante. Après avoir essayé de convaincre l'Asgardien de payer un loyer l'année dernière, Darryl se retrouve cette fois en compagnie du Grand Maître (Jeff Goldblum), le méchant complètement barré de Thor : Ragnarok. Dans la vidéo, réalisée par le média USA Today, on apprend que Darryl est dorénavant en colocation avec le Grand Maître, après le départ précipité de Thor.



Nul doute que le dieu du Tonnerre a du quitter précipitamment l'appartement de Darryl pour sauver Asgard, comme on peut le voir dans Thor : Ragnarok. L'employé de bureau tente donc bon gré mal gré, d'initier l'excentrique Grand Maître à la vie des terriens. Mention spéciale pour la scène du petit-déjeuner où il emporte une montagne de toasts à table, sans savoir de quoi il s'agit.

Les spectateurs et spectatrices de Thor : Ragnarok reconnaîtront le clin d’œil au film, puisque le Grand Maître parle de Topaz, qui était sa garde du corps et bras droit sur leur planète Sakaar. Loin d'être en deuil, le Grand Maître a décidé que Darryl, employé de bureau sans super-pouvoirs, reprendrait ce rôle... On attend de voir la suite !