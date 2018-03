publié le 16/03/2018 à 15:34

Nouvelle bande-annonce à couper le souffle pour Avengers : Infinity War. Les studios Marvel ont dévoilé vendredi 16 mars, un troisième trailer mettant en scène une incroyable armada de super-héros unis contre leur ennemi juré, Thanos. Introduit dans le premier long-métrage Avengers, sorti en 2012, le redoutable titan cherche à s'emparer des Pierres de l'infini pour éradiquer la moitié de l'humanité.



Ce nouveau trailer précise l'intrigue du film qui sortira en avril prochain. L'action se déroule principalement au Wakanda, royaume dirigé par T'Challa, plus connu sous le nom de Black Panther. La dernière Pierre de l'infini se trouve-t-elle dans ce pays fascinant, et encore secret aux yeux du monde entier ? Cinq d'entre-elles ont déjà été retrouvées par les Avengers, les Gardiens de la Galaxie et Thor.

La bande-annonce donne également un aperçu de la bataille finale contre Thanos. On y voit les guerrières du Wakanda s'attaquer au terrifiant géant avant que celui-ci ne s'en prenne tour à tour à Iron Man, Thor ou encore Captain America.