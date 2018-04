publié le 27/04/2018 à 16:01

Pas facile de se repérer dans l'univers Marvel. Pour Avengers : Infinity War, qui réunit la plupart des héros de la Maison des Idées, nombreux et nombreuses sont les fans à se lancer dans un marathon du MCU (Univers cinématographique Marvel) pour (re)voir les précédents films. Mais, par où commencer ? Car, depuis 10 ans, l'univers est très riche : Iron Man, Pierres de l'Infini, Avengers...





Pour vous aider à y voir plus clair et préparer au mieux votre aventure pour Avengers : Infinity War, la rédaction de RTL Super vous dévoile une chronologie possible. Elle démarre avec Iron Man, premier film sur les 18 que l'on connaît à dévoiler une partie de l'univers, déjà très riche dans les comics.

Votre marathon passera ensuite par New-York (Avengers, Doctor Strange...) , la Sokovie (Avengers 2 : L’Ère d'Ultron), l'espace (Thor, Les Gardiens de la Galaxie) et dernièrement au Wakanda, le pays de Black Panther, le film Marvel qui a enregistré de nombreux records depuis sa sortie en février dernier. Paré(e)s pour l'aventure ?