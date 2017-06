publié le 30/06/2017 à 18:29

Il n'a que 22 ans, mais déjà un parcours musical qui fait rêver. Le jeune chanteur Malo' va sortir son deuxième album Be/Être en 2017. Pour l'occasion, il a interprété deux titres, I Believed et Big Jet Plane dans les studios de la rue Bayard.



Malo' est un musicien autodidacte, qui écrit et compose seul ses chansons. Il fait ses débuts dans la chanson lors d'un voyage en Australie, en 2011, où il enregistre son premier album The Old Way, qui matérialise déjà son style fait de chansons fragiles, d'un univers singulier et de sa voix mélodieuse. Il rencontre alors le père d'Angus et Julia Stone, et l'accompagne au cours de sa tournée. Il revient en France en 2013 et prépare déjà son second disque, pour lequel il chante en partie en anglais.



Touché par la personnalité et la voix de cet artiste, c'est Jean-Louis Aubert lui-même qui l'invite à assurer la première partie du concert des Insus en novembre dernier. Il participera ensuite aux premières parties de la tournée française de Charlie Winston. Malo' est un jeune chanteur à découvrir ou redécouvrir pour le public et les auditeurs dans Le Grand Studio.

Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 15 heures.