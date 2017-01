VIDÉO - Le plus grand festival du monde débarque en France ! La programmation de sa version parisienne a été dévoilée ce mardi 17 janvier.

par Lucie Valais publié le 17/01/2017 à 19:21

On connait désormais la programmation de la version bleu-blanc-rouge du plus grand festival du monde. Lollapalooza. Ce rendez-vous musical devenu incontournable, créé en 1991, a d'abord été implanté à Chicago, puis, fort de son succès, a été exporté au Chili, au Brésil, en Argentine et en Allemagne. Le festival attire des centaines de milliers de spectateurs, et les plus grands noms de la musique actuelle, dans différents genres musicaux.



Lors d'une conférence de presse, mardi 17 janvier, les organisateurs, emmenés par Perry Farrel - créateur de Lollapalooza et chanteur de Jane's Addiction - ont levé le voile sur la programmation de l'événement. Et il y en aura pour tous les goûts avec, au programme, des artistes comme The Weeknd, IAM, DJ Snake, les Red Hot Chilli Peppers, Lana Del Rey, Anna Kova ou encore les Pixies.



L'édition parisienne de Lollapalooza se tiendra à l'Hippodrome de Longchamp, les 22 et 23 juillet 2017. La billetterie ouvre jeudi 19 janvier, à 10 heures sur le site de Live Nation, organisateur de l’événement.