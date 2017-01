Si les fans dansent déjà au rythme de "I Don't Wanna Live Forever", duo entre Taylor Swift et Zayn Malik, ils peuvent désormais se réjouir de connaître toute la tracklist du film.

par Lucie Valais publié le 12/01/2017 à 11:49

"Plus de secrets". C'est en tout cas ce que promettent les producteurs de Cinquante Nuances Plus Sombres, en légende de la tracklist complète du prochain film. Le second volet des aventures romantico-érotiques de Christian Grey et Anastasia Steele, adapté des romans du même nom, sortira en salles le 8 février. Si on en apprend plus de l'intrigue dans la dernière bande-annonce en date, c'est désormais la musique du film qui n'a plus de secrets pour les fans de la saga.



Sur Instagram, le compte officiel des films 50 Nuances, on découvre tous les artistes qui participent à cette bande originale, ainsi que le nom de leur titre. John Legend, Nick Jonas, Nicky Minaj et Sia s'ajoutent au duo déjà connu de Zayn Malik et Taylor Swift. On retrouve également Danny Elfman, compositeur de renom à qui l'on doit notamment les bandes originales des Spiderman ou d'Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton.



L'Américain a composé deux titres pour Cinquante Nuances Plus Sombres, baptisés On His Knees et Making It Real. Dernière surprise de cette tracklist, le DJ français The Avener, qui participera au film, en duo avec l'anglais Mark Asari, avec un titre baptisé I Need A Good One.