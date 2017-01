INFO RTL - Johnny Hallyday, Eddy Mitchell, et Jacques Dutronc se produiront une seconde fois à Paris, ainsi qu’à Bordeaux et Carcassonne.

L'affiche de la tournée des Vieilles Canailles en 2017

En novembre dernier, le trio de légendes des Vieilles Canailles, constitué par Johnny Hallyday, Eddy Mitchell, et Jacques Dutronc, avait annoncé son retour pour un tournée en 2017. Les icônes de la chanson française devaient se produire à Lille, Bruxelles, Genève, Clermont-Ferrand, Strasbourg, Amnéville, Rouen, Toulouse, Nantes, Dijon. Mais face à l’engouement qu’a suscité cette nouvelle, les Vieilles Canailles ont fait une fleur à leurs fans en programmant trois nouvelles dates en 2017.



Leur premier concert à Bercy étant déjà complet, Johnny Hallyday, Eddy Mitchell et Jacques Dutronc ajoutent un second concert à l'AccorHotels Arena de Paris le dimanche 25 juin prochain. Les places seront mises en vente à partir du 17 janvier.



Il y aura également deux nouvelles dates en régions : le 1er juillet à Bordeaux, au Stade Matmut Atlantique, pour le premier concert jamais organisé dans ce stade (mise en vente des places le 30 janvier), et le 5 juillet au Festival de Carcassonne, pour la clôture de leur tournée (mise en vente des places le 12 janvier). La tournée de Johnny Hallyday, Eddy Mitchell et Jacques Dutronc comprend donc 17 dates en tout. La production a cependant annoncé qu’il n’y aurait plus de concerts supplémentaires après ces nouvelles dates.