"Je suis triste et libéré. Un ami ne souffre plus", dit Michel Polnareff sur RTL

publié le 06/12/2017 à 06:15

Michel Polnareff a découvert Johnny comme beaucoup de Français, sur scène à ses débuts. Ils se sont suivis menant en parallèle deux immenses carrières musicales. Sur RTL, il a confié sa réaction entre soulagement et tristesse après l'annonce de la disparition de Johnny Hallyday dans la nuit du 5 au 6 décembre 2017.



"J'ai une double réaction. Je ne vais pas vous dire que je suis insensible à ce qui se passe, commence Michel Polnareff. Je suis terriblement bouleversé. Mais quand on a un ami - et c'en était un - on n'a pas envie d'entendre que cette personne souffre. Bien sûr que je bouleversé par son départ, que je suis triste. Mais j'ai un ami qui ne souffre plus et ça c'est très important. Je suis triste et libéré, j'ai un ami qui ne souffre plus".

"Il a été là pour moi depuis le début de ma carrière, se souvient Michel Polnareff soutenu avec force par Johnny Hallyday quand lui-même se battait pour sa santé. Très souvent, quand je dis que je suis allé voir Johnny quand j'étais en classe, c'est comme si j'essayais de me rajeunir. J'essaye pas du tout de me rajeunir. Il se trouve qu'il a commencé à 16 ans. Oui, je suis allé le voir à l'Alhambra quand il passait en première partie de Raymond Devos et je l'avais trouvé absolument extraordinaire. Je savais que c'était quelqu’un qui allait révolutionner le music-hall, ce qu'il a fait !"