Ma gueule, Marie, Quelque chose de Tenessee, Allumer le feu... Tous les grands tubes indémodables de l'icône Johnny ont résonné ce samedi 9 décembre sur le parvis de l'église de la Madeleine, joués par les musiciens qui l'ont entouré ces dernières années. C'est avec la chanson L'envie que le groupe a enthousiasmé la foule présente pour rendre un dernier hommage à la star.



Les guitaristes Yarol Poupaud, Norbert Krief, Maxim Nucci (Yodelice, ndlr), le pianiste Alain Lanty, tous ont tenté de surmonter leur peine pour offrir un concert mémorable aux dizaines de milliers de personnes rassemblées devant l'église. Un moment de partage et d'émotion qui a trouvé son point d'orgue lorsque l'harmoniciste de Johnny, Greg Zlap, a entamé le solo emblématique de la chanson Gabrielle. Des images rares, qui resteront dans l'histoire.

"Gabrielle"



Quand les funérailles de #JohnnyHallyday se transforment en concert géant (1/2).



Magnifique.#hommageJohnnyHallyday pic.twitter.com/8tAX8mzyUM — LCI (@LCI) 9 décembre 2017

Incroyable(ment beau).#hommageJohnnyHallyday pic.twitter.com/NmReJ0jcPK — LCI (@LCI) 9 décembre 2017

Quelques heures plus tôt, Alain Lanty s'était confié à RTL sur la teneur du concert qu'ils s'apprêtaient à donner. "La peine est nationale, elle est à partager par tous", confiait le pianiste du rockeur. "On a de la peine mais on est en même temps heureux de se retrouver, on a beaucoup de chance d'être là, certains n'ont pas pu venir, comme Geoff le batteur qui est au Japon. On fait des Facetime aux répétitions", détaillait-il.

Les musiciens orphelins de leur patron n'avaient qu'un souhait : "On veut que les gens puissent chanter s'ils en ont envie". Les fans n'ont pas hésité, et se sont lancés pour faire de ce dernier hommage musical un moment de partage inoubliable.