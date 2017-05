Laetitia Colombani et la chanteuse Alma sont dans "Laissez-vous tenter"

publié le 11/05/2017 à 10:30

Télévision

La candidate de la France à l'Eurovision 2017, Alma, en pleine répétition Crédit : Sergei SUPINSKY / AFP

À Kiev en Ukraine, se déroulera samedi soir la grande finale de l'Eurovision. La chanteuse se prépare minutieusement et croit en ses chances.



Littérature

"La Tresse" de Laetitia Colombani Crédit : Grasset / AFP

Le premier roman La Tresse de Laetitia Combani fait de son auteure la révélation du printemps en librairie.

Musique

Les chanteuses de jazz China Moses et Youn Sun Nah Crédit : AFP / SIPA

Deux voix du jazz : celle de China Moses qui publie l'album NightIntales, et celle de Youn Sun Nah, un talent venu de Corée du Sud. Son nouvel album She Moves On vient de sortir.





