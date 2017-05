publié le 11/05/2017 à 11:26

Un nouveau favori pour l'Eurovision ? Le représentant du Portugal, Salvador Sobral, s'est en tout cas largement fait remarqué lors de la première demi-finale du concours musical, le 9 mai. Il a conquis le public et le jury en interprétant la chanson Amar pelos Dois, dans sa langue natale. C'est le seul participant de cette 62ème édition à chanter entièrement dans sa langue maternelle. Grâce à cela et à sa prestation sensible, il a réussi à se qualifier pour la finale.



Un exploit : c'est la première fois en sept ans que le Portugal accède à la dernière épreuve du concours. Sa prestation a conquis les jury mais aussi les internautes : son live a été le plus regardé des demi-finales avec plus de 715.000 vues sur le compte YouTube du concours.

Le chanteur s'est d'abord fait remarquer en conférence de presse. Il est arrivé vêtu d'un sweat avec l'inscription "S.O.S. Refugees". Il a d'ailleurs profité de l'occasion pour partager son engagement pour cette cause : "Les gens ne sont pas des émigrants, mais des réfugiés", a-t-il déclaré.

> Salvador Sobral - Amar Pelos Dois (Portugal) LIVE at the first Semi-Final

Un humour décapant

Mais Salvador Sobral a également enflammé Internet grâce à son humour. À chaque fois que la caméra était braquée sur lui, il s'amusait à faire de drôle de grimaces. Un trait de caractère familial, puisque sa sœur s'est également prêtée au jeu.



Les téléspectateurs pourront retrouver Salvador Sobral et certainement ses grimaces le 13 mai, pour la dernière épreuve de l'Eurovision.

"Le sort des réfugiés me concerne. Ils fuient la mort. L'Europe doit leur venir davantage en aide" Salvador Sobral #portugal #Eurovision pic.twitter.com/pirBW0F95l — Sébastien Barké (@sebastienbarke) 9 mai 2017