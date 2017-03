Claire, Sandrine et Caroline, trois aventurières de "The Island", de retour sur M6 le 10 avril

publié le 23/03/2017 à 17:59

The Island est de retour. Cette année, ils sont 12 hommes et 10 femmes à avoir fait le choix de se lancer dans l'émission de survie de M6, diffusée à partir du lundi 10 avril. Les naufragés vont devoir survivre pendant 28 jours sans qu'aucun gain ne soit promis à la clé. Le litre d'eau qui leur est donné au début de l'aventure ainsi que les 40 kg de matériel et de machettes sont les uniques ressources dont ils bénéficient, comme cela était déjà le cas lors des deux premières saisons du programme.



Cette année, c'est dans une archipel du Panama que les sinistrés vont évoluer pour tester leurs limites. Dès le départ, le célèbre explorateur de M6, Mike Horn, va les séparer en plusieurs groupes et les abandonner aux quatre coins de l'île. Les naufragés seront à nouveau chargés de se filmer eux-même pour rendre compte de l'évolution de leur périple en milieu hostile.

Des grandes nouveautés

Pour cette nouvelle saison de The Island, la troisième, dont deux épisodes d'une heure seront diffusés chaque lundi soir sur la sixième chaîne, les aventuriers ne sont pas au bout de leur peine. Et pour cause : la production a agrémenté le programme de quelques nouveautés notables.

S'ils seront en tout 22, les candidats vont être séparés en quatre groupes et cette fois, place à la mixité. Deux groupes seront en effet constitués d'hommes et de femmes, l'un à dix et l'autre à 4, quand les deux autres groupes seront composés uniquement de trois hommes pour l'un et de trois femmes pour l'autre. Éparpillés aux quatre coins de l'île, chaque groupe ignore la présence des autres qui participent à l'expérience. Vont-ils se retrouver ? Là est tout l'enjeu de l'émission.



Autre nouveauté remarquable : Mike Horn ne viendra pas chercher les naufragés à leur camp de survie pour mettre un terme à l'aventure. Cette année, les 22 aventuriers devront se débrouiller par eux même pour quitter l'île et ainsi retrouver le chemin de la civilisation.





Un besoin de dynamiser les audiences

Si les deux derniers épisodes de la saison 2 avaient enregistré des records d'audience, dans l'ensemble, l'émission n'avait pas convaincu le public au printemps 2016. Les dix-huit épisodes diffusés n'avaient en effet rassemblés que 2,24 millions de téléspectateurs en moyenne, soit 10,6% du public. Une perte de plus de 570.000 fidèles par rapport aux trois épisodes de la première saison.



En introduisant des nouveautés telles que la mixité et le retour autonome à la civilisation, M6 espère bien reconquérir son public et ainsi générer des audiences à la hauteur de ses attentes. Découvrez les premières images de la 3e saison de The Island, dont les deux premiers épisodes sont diffusés le lundi 10 avril sur M6 :